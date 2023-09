Primavera 1, la classifica: il Toro manca i 3 punti per portarsi al terzo posto

Il Torino deve accontentarsi di un punto nel match della quarta giornata contro la Roma. Per i granata la beffa è stata cocente con i giallorossi che hanno agguantato il pareggio proprio all'ultimo secondo. In questo modo i ragazzi di Scurto in classifica si portano a 6 punti (al pari della Juventus) restando però a meno uno dalla Roma che è salita a 7. In caso di successo i granata sarebbero arrivati a 8 lunghezze che avrebbero voluto dire terzo posto alle spalle delle due milanesi.