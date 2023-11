Primavera 1, la classifica: il Toro vince e supera la Juve

Il Torino Primavera contro la Fiorentina ottiene i tre punti. I granata vanno in vantaggio con Ruszel, pareggia Sene su un rigore che lascia molti dubbi nel secondo tempo. I ragazzi di Scurto non si scoraggiano e conseguono una vittoria importante grazie alla rete al 70' di Gabellini. Terza vittoria nelle ultime quattro: squadra in salute che supera in classifica la Juventus di Montero, caduta a picco in Liguria contro la Sampdoria questa mattina.