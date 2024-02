Primavera 1, la classifica: l’Atalanta stacca il Toro che rimane al quinto posto

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della 23esima giornata in Primavera 1

Sconfitta per il Torino Primavera che cade 1-4 in casa contro l'Atalanta. Con questa vittoria i nerazzurri staccano i granata e si portano al secondo posto della classifica con 40 punti (al pari della Roma) mentre il Toro rimane fermo a quota 37 che valgono il quinto posto assieme a Sassuolo e Milan. I ragazzi di Scurto restano quindi in lotta per un posto nei playoff considerando che soltanto le prime sei andranno alla fase finale per giocarsi il titolo di categoria.