Primavera 1, la classifica: Torino sempre sesto, ma il Milan può portarsi a -1

Il pareggio maturato tra Torino ed Empoli non muove la classifica. Il 2-2 maturato a Vinci infatti, arrivato in contemporanea con il pareggio tra Sassuolo e Cagliari sempre per 2-2, mantiene tutti gli equilibri già esistenti prima degli ultimi 90'. Torino e Sassuolo restano a pari punti a quota 44 punti, con i neroverdi attualmente avanti in virtù dell'unico scontro diretto disputatosi tra le due compagini. La Primavera di Scurto seguirà con attenzione la sfida di lunedì tra Milan e Juventus: in caso di vittoria i rossoneri potrebbero accorciare dal sesto posto e portarsi a -1.