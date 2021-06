Primavera 1, la classifica: tre punti che portano il Torino al quartultimo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo la gara tra Empoli e Torino valida per il 28° turno

Il Torino di Federico Coppitelli vince 0-2 nella trasferta contro l'Empoli di Buscé, partita valida per la 28^ giornata di campionato. I granata ottengono tre punti importantissimi, salgono a quota 27 e vanno così a +8 dalla Lazio (matematicamente penultima) sconfitta in casa dall'Inter e agganciano il Bologna, che a sorpresa non va oltre il pareggio interno contro l'Ascoli. In attesa delle decisioni ufficiali della FIGC sulla riforma del campionato Primavera, il quartultimo posto dovrebbe regalare la salvezza diretta ed è occupato proprio dal Torino, in quanto a pari punti con i rossoblù, gli scontri diretti sorridono ai granata.