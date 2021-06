Primavera, Empoli-Torino 0-2: per i granata è un colpo da salvezza diretta!

Grande vittoria dei granata, che soffrono e poi puniscono l'Empoli con Cancello e Vianni: Bologna raggiunto al quartultimo posto

Roberto Ugliono

Un Torino Primavera in versione da battaglia soffre, stringe i denti, poi punisce l'Empoli e guadagna una vittoria che può essere decisiva per la salvezza. Finisce 0-2 la sfida contro gli azzurri al "Monteboro" ed è un risultato che avvicina i granata addirittura alla salvezza diretta. Il lavoro di Coppitelli sta portando frutti quasi insperati. Il successo arrivato in terra toscana è da squadra che sa lottare e sacrificarsi. I granata, infatti, soffrono tanto e per larghi tratti sarebbe l'Empoli di Buscè a meritare il bottino pieno, ma il Torino si copre e aspetta il proprio momento per colpire. Le reti portano ancora una volta le firme di Cancello e Vianni. E la notizia ancora più importante arriva da Bologna, perché i felsinei non riescono ad andare oltre lo 0-0 con l'Ascoli e vengono così raggiunti al quartultimo posto dai granata, che al momento sarebbero salvi senza dover disputare i playout.

LE SCELTE - Tante novità dal 1' per il Torino. Coppitelli deve fare a meno di Todisco squalificato e al suo posto torna titolare Foschi, mentre non ce la fa Celesia e al fianco di Spina gioca quindi Nagy. A centrocampo cambia tutto rispetto al Bologna: dentro La Rotonda, Kryeziu e Ciammaglichella (esordio da titolare in Primavera per il 2005) per Di Marco, Savini e Karamoko. In avanti confermato il trio Vianni-Cancello-Lovaglio. Nell'Empoli parte da titolare l'ex Siniega (aveva iniziato la stagione da capitano della Primavera granata), ma soprattutto Baldanzi. Il 2003 (miglior giocatore dei toscani) era uscito anzitempo nell'ultima partita contro l'Inter per una distorsione alla caviglia, ma ha recuperato in tempo.

LA CRONACA - Ed è proprio il gioiellino dei toscani a costruire la prima occasione per la squadra di Buscè. Dopo poco più di un minuto sfugge sulla sinistra e mette in mezzo per Ekong, che però non trova di poco lo specchio. L'Empoli parte decisamente meglio rispetto ai granata, che con così tante novità dal 1' devono probabilmente trovare le giuste distanze e al 4' è Belardinelli a sfiorare la rete, ma spara addosso a Sava da due passi. All'8' la terza occasione per i toscani. Angolo per l'Empoli respinto dalla difesa granata, sulla ribattuta interviene Degli Innocenti che calcia da fuori area e colpisce in pieno la traversa. I granata soffrono enormemente i toscani, ma dopo l'inizio complicato iniziano a trovare le distanze e provano a limitare i danni in difesa. L'Empoli inizia a produrre meno occasioni nette come nei primi minuti e allora ci prova dalla distanza. Al 24' Belardinelli ci prova da lontanissimo, ma sulla sua conclusione è attento Sava. Con il passare dei minuti cresce il Torino e dalla mezzora inizia ad affacciarsi in avanti. Al 34' Vianni addirittura sfiora il vantaggio granata. Lovaglio sfugge sulla destra e crossa sul secondo palo, ma la conclusione di Vianni viene fermata da Pezzola a due passi dalla linea di porta. Poco dopo a passare in vantaggio è l'Empoli con l'ex Siniega, ma il difensore si trova in fuorigioco. A provarci allora è Ekong, ma la conclusione dell'attaccante dei toscani si stampa sulla traversa (la seconda del primo tempo). La prima frazione si chiude con l'Empoli in avanti e i granata meno in difficoltà rispetto all'avvio di partita.

Dopo l'intervallo Coppitelli corre ai ripari togliendo Ciammaglichella e inserendo Karamoko passa al 4-2-3-1. Il cambio dà più sostanza al Torino, che si difende con più convinzione e attacca con più soluzioni. I granata, nonostante anche i cambi, sembrano molto più sulle gambe rispetto ai toscani, che con il passare dei minuti tornano a occupare stabilmente la metà campo del Torino. Al 62' è ancora Sava protagonista, questa volta respinge una punizione tagliata di Degli Innocenti. La gara continuano a farla i padroni di casa, ma il Torino riesce a coprire con attenzione e provano a ripartire, ma spesso mancano le giocate decisive. Ma nonostante l'enorme sofferenza, al 76' il Torino si porta incredibilmente in vantaggio. Palla in avanti spizzata da Karamoko e che carambola sul corpo di Pezzola, ne approfitta Cancello che si avventa sulla palla e calcia a incrociare col destro superando Biagini. Terzo gol nelle ultime tre partite per l'attaccante granata, che sta vestendo i panni dell'uomo-salvezza. L'Empoli accusa il colpo, dopo una partita dominata per larghi tratti, si vede sotto. E i granata ne approfittano andando a segnare il secondo in contropiede. All'81' Cancello riceve sulla sinistra e imbuca per Karamoko che a tu per tu con Biagini preferisce appoggiare al centro per Vianni che deve solamente depositare in rete a porta vuota. Con nove minuti più il recupero da giocare i granata sono tranquilli del vantaggio e si coprono con attenzione, mentre l'Empoli sembra aver perso molta convinzione e la migliore occasione addirittura è proprio del Torino. A un minuto dal triplice fischio Vianni attacca la profondità e prova a calciare da posizione defilata, ma non inquadra lo specchio. Poco cambia, il Torino batte l'Empoli e ottiene 3 punti pesantissimi, che permettono di agganciare il Bologna quart'ultimo; in virtù degli scontri diretti i granata oggi (in attesa dell'ufficialità della riforma del campionato) sarebbero salvi senza dover passare dai playout. Mancano ancora due partite però e l'unica certezza è che i granata non possono arrivare penultimi, perché la Lazio perde contro l'Inter e va a -8.

PRIMAVERA, EMPOLI-TORINO 0-2: IL TABELLINO

EMPOLI-TORINO 0-2

Marcatori: 77' Cancello (T), 81' Vianni (T)

EMPOLI (4-3-1-2): Biagini, Donati, Rizza, Degli Innocenti, Siniega, Pezzola, Lipari, Bellardinelli, Ekong (58' Bozhanaj), Baldanzi, Fazzini. Allenatore: Buscé. A disposizione: Fantoni, Riccioni, Fradella, Indragoli, Sidibe, Rossi, Simic, Brikic, Manfredi, Lombardi, Martini.

TORINO (4-3-3) : Sava; Foschi (60' Celesia), Spina, Nagy, Greco; La Rotonda (56' Savini), Kryeziu, Ciammaglichella (46' Karamoko); Lovaglio, Cancello, Vianni. Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Girelli, Fiorenza, Portanova, Celesia, Gregori, Di Marco, Tesio, Savini, Continella, Karamoko, Horvath, La Marca.

Ammoniti: 15' Coppitelli (T), 44' Ekong (E), 54' Spina (T), 61' Nagy (T), 75' Fazzini (E), 83' Siniega (E)