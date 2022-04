Primavera, Bologna-Torino 1-0: i granata salutano l’ipotesi playoff

Cade ancora la Primavera del Torino, per la terza volta consecutiva e sempre per 1-0. Questa volta i granata perdono in casa del Bologna che in casa tocca le cinque vittorie consecutive e che con questi tre punti allontana ormai definitivamente...

Irene Nicola

Cade ancora la Primavera del Torino, per la terza volta consecutiva e sempre per 1-0. Questa volta i granata perdono in casa del Bologna che in casa tocca le cinque vittorie consecutive e che con questi tre punti allontana ormai definitivamente l'ipotesi playoff per i ragazzi di Coppitelli. I granata giocano una partita a due volti: nel primo tempo avrebbero meritato il vantaggio, nella ripresa invece cala l'intensità ed escono fuori i rossoblù. Decisivo capitan Rocchi nell'1-0 finale.

LE SCELTE - Coppitelli conferma il 4-3-1-2 visto già a Biella nel match contro la Fiorentina. In difesa viene confermato Anton, affiancato da N'Guessan al rientro dopo la squalifica. Terzini bassi Pagani e Dellavalle, che nell'ultimo match erano partiti entrambi dalla panchina. Angori viene messo invece a dirigere il centrocampo, affiancato da un Gineitis sempre più tenuto in considerazione da Coppitelli e da Garbett, che si rivede in Primavera dopo le ultime convocazioni in Prima squadra. Reparto offensivo invariato: Di Marco si piazza sulla trequarti, davanti a lui Akhalaia e Stenio.

PRIMO TEMPO - Più Torino che Bologna nel primo tempo. La partita è subito accesa e si apre con una punizione guadagnata dai rossoblù, calciata alta da Pagliuca. La risposta granata è immediata con Garbett che chiama in causa i riflessi di Bagnolini. Il Toro tiene in mano il possesso e gestisce i ritmi di gioco. Anche a livello offensivo è la squadra di Coppitelli a essere più propositiva, prima con Akhalaia che va a tu per tu con un Bagnolini ancora reattivo, poi con Garbett che però spara alto dal limite. Al 32' i granata vanno vicinissimi a un gol che meriterebbero. Pagani riesce a sfondare a destra, poi va al cross per Zanetti che tenta l'incornata: Bagnolini però si immola e dice no anche sul tap-in successivo. Il Bologna, che deve fare i conti in difesa con l'uscita di Sakho per infortunio, non arriva mai dalle parti di Milan, se non con Pagliuca che guadagna una punizione a fine primo tempo: Casadei va direttamente in porta, ma il tiro è centrale e non causa problemi al portiere granata. Si va a riposo sullo 0-0, con il Toro chiamato a gestire le ammonizioni rimediate da Anton e Di Marco.

SECONDO TEMPO - Il Torino rientra in campo con gli stessi undici, mentre il Bologna si gioca subito tre cambi. I rossoblù hanno tutt'altro piglio e vanno subito vicini alla rete con Urbanski, dopo un contropiede innescato da una palla persa da Pagani sulla trequarti. Il Toro è invece meno propositivo e si rende pericoloso solo con Zanetti a sinistra. E' proprio il brasiliano a lasciare il campo al 62' nei primi due cambi fatti da Coppitelli: dentro Edera per Zanetti, dentro anche Savini per Di Marco. Subito dopo viene ammonito N'Guessan nel confronto con Pagliuca, così il Toro si ritrova entrambi i centrali ammoniti. I granata si scoprono e iniziano a subire la pressione dei rossoblù che al 66' trovano il vantaggio con Rocchi, partito in contropiede dopo una palla persa da Akhalaia. Dellavalle e Anton sono ben posizionati, ma lasciano al capitano del Bologna il tempo di girarsi e calciare di destro in area. Palo interno e gol dell'1-0 per la squadra di Vigiani. Dopo lo svantaggio Coppitelli butta nella mischia Caccavo, decidendo di togliere Pagani. E la risposta granata arriva proprio con Caccavo al 77': scambio a sinistra tra Garbett e Akhalaia, il neozelandese mette in mezzo un cross teso invitante per l'attaccante classe 2004, che però spara alto. Le ultime mosse di Coppitelli. Anton e Akhalaia fuori, entrano Baeten e Vaiarelli. E' il Bologna a rendersi però pericoloso con la traversa di Wallius e poi anche con una punizione di Paananen su cui è reattivo Milan. Nel finale Edera prova a farsi vedere, ma il suo mancino si spegne di poco a lato. E non resta più tempo per recuperare: il Bologna ottiene tre punti importanti in ottica salvezza, il Torino si allontana ancora dai playoff.

IL TABELLINO

BOLOGNA-TORINO

Marcatori: 66' Rocchi (B)

BOLOGNA (4-3-3): Bagnolini; Sakho (40' Amey), Stivanello, Casadei (45' Urbanski), Pagliuca; Rocchi (80' Paananen), Arnofoli (45' Mercier), Cupani (45' Raimondo); Motolese, Bynoe, Annan. A disposizione: Franzini, Acquah, Cavina, Corazza, Cossalter, Pietrelli. Allenatore: Vigiani.

TORINO (4-3-1-2): Milan; Pagani (72' Caccavo), N'Guessan, Anton (80' Vaiarelli), Dellavalle; Garbett, Angori, Gineitis; Di Marco (62' Savini); Akhalaia (80' Baeten), Stenio (62' Edera). A disposizione: Vismara, Fiorenza. Baeten, Polenghi, Reali, Wade, Lindkvist, Giorcelli. Allenatore: Coppitelli.

Ammoniti: 18' Di Marco (T), 29' Anton (T), 50' Garbett (T), 60' Pagani (T), 85' Baeten (T)

