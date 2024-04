Primavera, che fine hanno fatto i vincitori della Coppa Italia 2017-2018

Il 13 aprile 2018 la Primavera granata guidata da Federico Coppitelli vinceva l’ottava Coppa Italia della storia del club. Da allora sono passati sei anni e stasera alle ore 20.30 i granata di Giuseppe Scurto avranno la chance di lottare...

Irene Nicola Redattore 4 aprile - 15:33

Il 13 aprile 2018 la Primavera granata guidata da Federico Coppitelli vinceva l'ottava Coppa Italia della storia del club. Da allora sono passati sei anni e stasera alle ore 20.30 i granata di Giuseppe Scurto avranno la chance di lottare nuovamente per alzare il trofeo nella cornice del Dall'Ara di Bologna. Ma tornando al 2018, che fine hanno fatto i vincitori di quella Coppa Italia vinta contro il Milan? Scopriamolo andando a vedere quali giocatori scesero in campo al Filadelfia all'andata e al Meazza al ritorno per la finale e a che punto è la loro carriera calcistica.

Primavera, dalla finale del 2018 a oggi: solo Adopo tra i granata in Serie A — In quella finale tra Torino e Milan scesero in campo diversi giocatori che da lì a qualche anno avremmo visto in Serie A. La maggior parte militava nella fila rossonere: Tommaso Pobega, Matteo Gabbia e l'ora granata Raoul Bellanova. Uno solo vestiva la maglia granata Michel Adopo. Il centrocampista francese ha esordito nella massima serie con la maglia granata a gennaio 2020 subentrando a Berenguer nel 2-0 contro la Roma. Il percorso di crescita prosegue alla Viterbese, con un prestito rinnovato in due stagioni. Si aggrega in Prima squadra con Juric nella stagione 2022-2023, trovando poco spazio. Si regala però una rete chiave il 23 gennaio 2023: il gol vittoria a San Siro nei supplementari di Coppa Italia, quando il Torino di Ivan Juric in dieci uomini riesce a compiere un'impresa eliminando il Milan e accedendo ai quarti. Vorrebbe più spazio in granata, ma a centrocampo è chiuso dalle gerarchie e allora saluta. Dall'estate 2023 è approdato all'Atalanta a titolo definitivo. Anche alla Dea gioca poco, appena 79' fin qui in 9 presenze. Si è tolto comunque la soddisfazione di esordire in Europa League contro il Rachow Czestochowa. Chi invece non era presente in campo, ma faceva parte del gruppo era Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale si era infortunato pochi giorni prima della finale di Coppa Italia esordendo in prima squadra con il Torino. Il suo stop gli fece perdere la finale, ma lui era uno dei pezzi pregiati di quel gruppo.

Primavera, dalla finale del 2018 a oggi: in cinque in Serie B, Kone e Bianchi vantano l'esordio in A. Rauti ancora di proprietà granata — In Serie B troviamo cinque giocatori di quella Primavera granata. Quello con maggiori ambizioni di promozione nella massima serie è Ben Kone. Il centrocampista è rimasto a lungo legato al Toro e ha esordito in Serie A in maglia granata a ottobre 2021 al Maradona contro il Napoli subentrando a Mandragora. Ceduto a titolo definitivo in estate, Kone è approdato al Como dove ha l'occasione di cogliere per la seconda volta la promozione nella massima serie sul campo come fatto ai tempi del prestito al Frosinone. Il Como è infatti secondo in Serie B dietro al Parma, cerca la promozione diretta. Aspirazioni di playoff invece per Flavio Bianchi, attaccante. Anche lui come Kone ha già esordito in Serie A ma con la maglia del Genoa, club a cui era rientrato dopo il prestito al Toro ai tempi della finale di Coppa Italia Primavera. Debutta nella massima serie ad agosto 2021 nella sconfitta per 4-0 contro l'Inter, raccoglie con il Grifone 7 presenze in campionato. Ora è al Brescia, ceduto a titolo definitivo da due stagioni. Sta trovando spazio da titolare, ha all'attivo 2 gol e 1 assist in stagione. Attualmente il Brescia è ottavo. A metà classifica un prestito granata, l'attaccante Nicola Rauti, cresciuto nel Settore giovanile del Torino. Dai tempi della Primavera (segnò alla finale d'andata di Coppa Italia al Filadelfia nel 2-0 sul Milan) a oggi ha accumulato esperienza in giro per l'Italia partendo dalla Serie C con Monza e Palermo, poi ha esordito in Prima squadra al Toro in Coppa Italia durante la prima stagione di Juric nel primo turno di Coppa Italia contro la Cremonese, subentrando al 41' a un infortunato Belotti. Il suo percorso di crescita non prosegue al Toro, che però continua a monitorarlo e lo manda in prestito in Serie B prima alla Spal e ora al Sud Tirol, con cui ha raccolto fin qui 21 presenze e 1 gol e occupa il dodicesimo posto in classifica. Rientrerà a Torino a giugno per essere rivalutato in ottica Prima squadra. In Serie B troviamo anche Shady Oukhadda, esterno destro ceduto dai granata al Gubbio alle porte della stagione 2020-2021. Dai saluti al Toro, Oukhadda è risalito fino alla B con il passaggio al Modena in cui ha raccolto 50 presenze in due stagioni e con cui attualmente sta lottando per una salvezza senza passare dai playout. Infine Karlo Butic, attaccante a segno per il 2-0 sul Milan al Filadelfia. Dopo una serie di prestiti non esaltanti in Serie C, viene ceduto dal Torino al Pordenone a titolo definitivo. Da gennaio 2023 si trova alla Feralpisalò, contribuisce alla storica promozione del club in Serie B e tuttora è titolare in un campionato difficile in cui il club, penultimo, sta lottando per evitare la retrocessione diretta.

Primavera, dalla finale del 2018 a oggi: Serie C, Celeghin lotta per i playoff, Fiordaliso e Borello nelle retrovie — In Serie C chi sta facendo meglio è Enrico Celeghin, mediano sceso in campo da subentrato nella finale d'andata di Coppa Italia Primavera al Filadelfia. Ai tempi granata era arrivato in prestito dall'Inter, a cui è rientrato a stagione ultimata. Viene ceduto dal club nerazzurro a titolo definitivo al Como in Serie C a giugno 2019, senza riuscire a scalare particolarmente le gerarchie. Dopo una serie di prestiti è approdato alla Triestina a partire dall'annata in corso e ha trovato la titolarità, fin qui ha anche 3 gol e 1 assist all'attivo. La Triestina è terza nel suo girone ed è in piena lotta playoff nel girone A. Nel gruppo B con la maglia della Spal c'è Alessandro Fiordaliso, terzino sinistro titolare a San Siro con Coppitelli nella finale di Coppa. Cresciuto nelle giovanili granata, Fiordaliso viene mandato in prestito dal Toro facendo bene sia a Teramo in Serie C che a Venezia in Serie B, trovando la titolarità nella prima esperienza e ampio spazio in laguna. Il club granata tuttavia opta per la cessione a titolo definitivo nell'estate del 2020. Fiordaliso va prima alla Cremonese, dalla stagione 2022-2023 è alla Spal con cui è retrocesso in Serie C al termine del campionato e con cui ora è in lotta per evitare i playout di categoria. L'uomo decisivo nella finale di ritorno al Meazza vinta per 1-0, Giuseppe Borello, oggi si trova al Monopoli nel girone C di Serie C dopo una lunga girandola di prestiti a Rende, Cesena e Pro Vercelli. Vesta la maglia da titolare e sta lottando per lasciare il 17esimo posto che vorrebbe dire playout e ambire a una salvezza diretta.

Primavera, dalla finale del 2018 a oggi: Ferigra è in Portogallo — Solo un giocatore di quella Primavera attualmente è all'estero: Erik Ferigra. Il difensore centrale, rimasto in Primavera anche per la stagione della Supercoppa, viene mandato inizialmente in prestito in Serie B dal Torino in direzione Ascoli. Rientrato in granata, viene confermato in rosa per la stagione 2020-2021 in Prima squadra. Non è mai impiegato, così in estate è ceduto a titolo definitivo a Las Palmas, contratto triennale e possibilità di militare nella seconda divisione spagnola. Allo scoccare della stagione 2022-2023 si trasferisce al Paços Ferreira, seconda serie del campionato portoghese. Fin qui ha raccolto 24 presenze e la sua squadra è sesta in campionato.

Primavera, dalla finale del 2018 a oggi: che fine hanno fatto i restanti granata — Antonio D'Alena, centrocampista centrale e capitano della Primavera di Coppitelli, attualmente milita in Serie D. Ceduto in prestito al Renate dopo la fine, non riesce a trovare particolare spazio, va poi in estate a titolo definitivo all'Imolese. Lì gioca la Serie C, prima del passaggio alla Lucchese. Svincolatosi a luglio 2023, si rimette in gioco al Casarano in Serie D nella stagione in corso: occupa il quarto posto nel girone H ed è in lotta quindi per i playoff. Marco Capone, difensore centrale, ha accumulato una serie di prestiti in Serie D. Quest'anno ha cambiato due volte casacca, passando dal Vado a Barletta a dicembre. Gioca la Serie D, è quindicesimo nello stesso girone di D'Alena e sta cercando con i compagni di evitare i playout. Al Borgosesia sono compagni di squadra il terzino Filippo Gilli e il centrocampista centrale Nicolò De Angelis, il primo dei due è stabilmente titolare. Attualmente il Borgosesia è ultimo nel proprio girone. Risultano svincolati infine Domenico Coppola, portiere con un passato in Serie D, il cui ultimo trasferimento registrato è quello dello scorso anno alla Cbs, ed Edoardo Bianchi, difensore centrale svincolatosi dal Montespaccato a cui era approdato a fine 2022.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.