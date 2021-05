Primavera, Coppitelli dopo Fiorentina-Torino: “Complimenti ai ragazzi per aver ripreso il match nel finale”

Le parole del tecnico del Torino nel post partita della 26^ giornata del campionato Primavera 1 TIM

La Primavera del Torino pareggia 2-2 contro la Fiorentina di Alberto Aquilani. Secondo pareggio consecutivo per la formazione granata. Al termine della partita Federico Coppitelli ha commentato la partita dei suoi ragazzi a Torino Channel: "I ragazzi hanno dimostrato che sono ormai una squadra in grado di affrontare i vari momenti della partita. Purtroppo la Fiorentina era riuscita a rimontare e rigirare la partita, ma ancora di più in questo caso bisogna fare i complimenti ai ragazzi per essere riusciti a recuperare le energie per riprendere il match nel finale. Ora mancano quattro giornate al termine e noi dobbiamo pensare solo al nostro percorso di crescita che abbiamo intrapreso e a tirare fuori il massimo da ogni prestazione per continuare a fare punti". Il tecnico granata conclude spendendo due parole sulla prestazione Di Marco: "La partita di questo giovane ragazzo è stata molto buona, complimenti a lui e allo staff che ha lavorato con lui nel corso dell'anno".