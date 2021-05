Primavera, Fiorentina-Torino 2-2: i viola rimontano, Cancello li riprende

La Marca apre la sfida con un eurogol, ma la Viola spinge e ribalta nel secondo tempo, poi è decisiva la rete di Cancello nel finale

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino pareggia contro la Fiorentina per 2-2. Una gara in cui per la maggior parte del tempo è stata avanti la squadra di Coppitelli grazie alla bellissima rovesciata di La Marca in avvio, ma tra il 71' e il 77' la formazione viola ha ribaltato la sfida. Nel finale ci ha pensato però Cancello a riacciuffare un pari che regala un punto ai granata. Il punto conquistato permette al Torino di portarsi a +2 dalla Lazio e di rimanere a -5 dal Bologna quartultimo: è chiaro che oggi a Firenze sarebbe servito un colpo fuori casa che i granata hanno accarezzato a lungo. La vittoria però sarebbe stata immeritata, perché la Fiorentina ha dominato per larghi tratti della sfida. Per i ragazzi di Coppitelli tanta grinta e poco più. Nel finale, però, è arrivato un colpo di reni, una reazione nervosa che permette almeno di non tornare a Torino a mani vuote quando le gare alla fine della regular season sono solo quattro.

LE SCELTE - Dopo gli sforzi di mercoledì contro il Genoa, Coppitelli cambia qualcosa nella formazione titolare. Obbligato a tenere fuori Kryeziu e Cancello (entrambi non al meglio), l'allenatore romano rilancia dal primo Vianni e Continella, mentre fa il suo esordio in Primavera Di Marco, centrocampista dell'Under 18. In difesa torna titolare Greco dopo la squalifica.

COMMENTO - I granata iniziano la partita nel migliore dei modi. Cross dalla destra di Todisco, Continella rimette in mezzo e La Marca in rovesciata manda la sfera sotto l'incrocio dei pali, il tutto quando sul cronometro sono segnati appena 45 secondi. Il gol dà morale al Toro, che spinge con convinzione. Al 4' Karamoko sfonda sulla sinistra e mette la palla sul secondo palo: Pierozzi in difficoltà mette in corner. Poi però guadagna metri la Fiorentina, che cerca di recuperare lo svantaggio, mentre il Torino aspetta e prova a ripartire. Con il passare dei minuti i padroni di casa crescono e iniziano a rendersi pericolosi con scambi in velocità nello stretto. Al 27', tuttavia, il Torino spreca una buonissima occasione. Bravo Greco con il filtrante per Karamoko, che preferisce calciare di prima e manda ampiamente a lato, ma poteva controllare la palla e servire Continella che stava arrivando a rimorchio. La migliore occasione per la Fiorentina arriva al 39', quando Munteanu prova la conclusione dal limite dell'area e Sava risponde con una grande parata. La gara rimane sotto il controllo della Viola, che fatica però ad andare al tiro (appena due nel primo tempo) mentre il Torino trova enormi difficoltà a ripartire grazie anche alla pressione ben organizzata portata dalla Fiorentina. I granata però sbagliano molto dal punto di vista tecnico e così per quasi tutta la prima frazione la squadra di Coppitelli rimane in apnea.

In avvio di ripresa Aquilani corre ai ripari inserendo Spalluto per Gentile, aumentando così il peso offensivo della squadra. Nel secondo tempo non cambia la storia della partita: la Fiorentina fa la gara, il Toro si chiude e prova a ripartire ma trova tante difficoltà. Con l'ingresso di Lovaglio i granata iniziano a trovare con più facilità ripartenze interessanti, ma la Fiorentina preme e continua a farlo con costanza e al 71' trova il pari. Prima i granata si espongono a un pericoloso contropiede, e Celesia stende Milani. Dalla punizione non nasce nulla, ma la Fiorentina tiene il possesso, Munteanu viene mandato in profondità e calcia di prima, non bene Sava che non riesce a trattenere una palla semplice e la sua respinta è un assist per il tap-in di Spalluto. Passano 6 minuti e la Viola ribalta il risultato. Corradini riceve sulla destra, nessun granata si frappone e lui è liberissimo per accentrarsi e calciare col sinistro: palla nel sette. Il gol è bellissimo, ma il centrocampista viola ha troppa facilità nell'accentrarsi e andare al tiro. A quel punto però il Torino reagisce. Bel lancio in profondità per Vianni, che calcia con fretta e centra in pieno Fogli sprecando un'ottima occasione. È il preludio al gol granata. Minuto 89: rimessa laterale profonda battuta da Todisco, palla respinta e ribattuta in mezzo da Greco, la palla passa e Cancello di prima intenzione si coordina e supera il portiere viola. Finisce quindi 2-2 tra Toro e Fiorentina. I granata la prossima settimana hanno un'occasione da non perdere contro il Bologna nello scontro diretto in casa, mentre la Viola è a un passo dalla salvezza matematica.

PRIMAVERA, FIORENTINA-TORINO 2-2: IL TABELLINO

FIORENTINA-TORINO

Marcatori: 1' La Marca (T), 71' Spalluto (F), 77' Corradini (F), 89' Cancello (T)

FIORENTINA (4-3-3): Fogli; Gentile (46' Spalluto), Dutu, Frison, Pierozzi; Bianco, Fiorini, Corradini; Milani, Munteanu, Agostinelli (82' Neri). A disposizione: Ricco, Gabrieli, Ghilardi, Giordani, Spalluto, Krastev, Neri, Di Stefano, Tirelli, Dainelli, Toci, Favasuli. Allenatore: Aquilani.

TORINO (4-3-3): Sava; Todisco, Spina, Celesia, Greco; Di Marco (73' Kryeziu), Savini, Continella (63' Ciammaglichella); Vianni, Karamoko (55' Lovaglio), La Marca (73' Cancello). A disposizione: Girelli, Portanova, Nagy, Foschi, Kryeziu, Tesio, Cancello, Favale, Fiorenza. Allenatore: Coppitelli.

Ammoniti: 50' Continella (T), 54' Di Marco (T), 72' Savini (T), 78' Corradini (F), 90+2' Milani (F)