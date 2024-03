Primavera, Empoli-Torino 2-2: granata costretti al pari nel finale dal gol dell’ex

Il commento alla sfida tra Torino ed Empoli: rimonta dei granata con Mendes e Perciun, poi Corona sigla il 2-2

30 marzo 2024

Il Torino Primavera torna dalla trasferta in casa dell'Empoli con un punto. Finisce 2-2 la sfida al Centro Sportivo Petroio, l'ultima gara per i granata prima di dover affrontare la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. I granata, in svantaggio a fine primo tempo, riescono a rimontare i toscani nella ripresa grazie a Mendes e Perciun, ma nel finale vedono i tre punti svanire quando l'ex Corona sigla il 2-2 definitivo a meno di dieci minuti dalla fine.

Primavera, Empoli-Torino: le scelte — Scurto opta per un 4-3-2-1 contro l'Empoli. Tante rotazioni in ogni reparto per gestire le forze in vista della finale di Coppa Italia di giovedì sera contro la Fiorentina. Le maggiori novità riguardano la difesa: esordio in Primavera 1 per Bonadiman, centrale dell'U18 di La Rocca prelevato dalla Spal in estate, affiancato per la sfida da Mendes; sulle fasce spazio a Casali e Muntu. A centrocampo torna Ruszel titolare in regia, affiancato da Silva e Dalla Vecchia. Sulla trequarti agiscono Perciun e Dell'Aquila a innescare Padula.

Primavera, Empoli-Torino: il primo tempo — Torino indiavolato in avvio. I granata impiegano 30'' per farsi vedere dalle parti di Seghetti, sfruttando un'incursione di Silva accompagnata da Padula. L'attaccante ex Roma arriva a fondo campo e crossa in mezzo, sbuca Dalla Vecchia che va a un passo dal tap-in prima del salvataggio sulla linea di Indragoli. L'Empoli sembra patire il ritmo del Toro e lascia in toto la gestione del pallone ai granata. Silva torna ad accendersi al quarto d'ora, ma viene fermato sul più bello dopo una serie di dribbling in area. La partita si assesta con il passare dei minuti. Il Toro resta in gestione del possesso, ma pecca nell'ultimo passaggio; l'Empoli d'altro canto è troppo timido dalla trequarti in su. La gara si riaccende alla mezzora. Prima ci prova Padula dalla distanza, conclusione angolata ma debole; poi è la volta dell'Empoli che per la prima volta fa tremare veramente il Toro quando El Biache a giro dal limite va a un passo dall'incrocio dei pali. Pericolo scampato, ma subito dopo è un errore a condannare i granata: Casali tenta un retropassaggio a mezzaria più che azzardato per Abati, perché alle spalle c'è El Biache: Abati esce dai pali per chiuderlo, ma non può nulla. Vantaggio Empoli, il Toro si fa male da solo e si ritrova così a inseguire. Perciun prova subito a dare la scossa dal limite, murato da Seghetti. Sul contropiede successivo Nabian si ritrova involato a campo aperto, Bonadiman lo sfida e con un intervento pulito in scivolata lo argina. Nel finale di frazione l'occasione di pareggiare i conti per i granata: cross millimetrico di Silva da destra, Padula stacca indisturbato ma di testa non trova lo specchio.

Primavera, Empoli-Torino: il secondo tempo — Alla ripresa Scurto si gioca subito una sostituzione: entra in campo Njie, esce Dalla Vecchia. L'Empoli tenta subito di sorprendere il Toro da piazzato con Matteazzi che non impatta bene sul primo palo. Poi è la volta dei granata, che al 50' finalmente riescono a riaggiustare i conti sfruttando gli sviluppi di un corner. Cross in mezzo all'area, svetta Mendes che di testa supera Seghetti e sigla l'1-1. Tutto è di nuovo in gioco, l'equilibrio è instabile: prima Padula mette ancora alla prova Seghetti con una conclusione angolata, poi Tosto impegna un attento Abati. Dare lo strappo è fondamentale, ci provano sia Empoli che Torino, con i granata che sono più efficaci. Al 62' azione da manuale per la squadra di Scurto. Tutto parte da una sgasata di Njie, che si ferma al limite dell'area e lascia il pallone a Muntu arrivato a fondocampo: cross teso in mezzo all'area del francese, velo di Padula, Perciun arriva sul dischetto e imbuca per il 2-1 Torino. La partita è tutt'altro che chiusa, restano venti minuti da giocare. Scurto dà spazio a forze fresche facendo subentrare Ciammaglichella, Mullen e Gabellini al posto di Silva, Ruszel e Padula. L'Empoli però spinge e prende progressivamente campo, costringendo il Torino a schiacciarsi. Al 77' Sodero sprinta a destra, supera Muntu ma sbatte contro Abati sul primo palo. All'81' passa l'Empoli con il gol dell'ex a firma di Corona. L'attaccante raccoglie il pallone dopo il tentativo di rovesciata in area di Sodero e supera Abati, poi non esulta. Per gli ultimi minuti Scurto opta per un cambio difensivo: fuori Dell'Aquila, dentro Dellavalle. Nel finale i granata non riescono a trovare lo spunto per impensierire Seghetti, finisce così 2-2. Per il Toro non arriva una vittoria, ma è comunque il terzo risultato utile consecutivo.

Primavera, Empoli-Torino: il tabellino — EMPOLI-TORINO 2-2

Marcatori: 30' El Biache (E), 50' Mendes (T), 62' Perciun (T), 82' Corona (E)

EMPOLI: Seghetti, Cesari (68' Sodero), Corona (88' Ansah), Bacciardi (46' Bacci), Matteazzi, Indragoli, Tosto, Vallarelli, Nabian (69' Gaj), El Biache, Dragoner (72' Stassin). A disposizione: Vertua, Majdandzic, Stoyanov, Falcusan, Popov, Tempre. Allenatore: Birindelli.

TORINO (4-3-2-1): Abati; Casali, Bonadiman, Mendes, Muntu; Silva (70' Ciammaglichella), Ruszel (70' Mullen), Dalla Vecchia (46' Njie); Perciun, Dell’Aquila (84' Dellavalle); Padula (70' Gabellini). A disposizione: Brezzo, Rettore, Acar, Longoni, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Ammoniti: 53' Dragoner (E), 60' Vallarelli (E), 75' Bacci (E), 80' Njie (T)

