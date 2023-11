Primavera, Fioratti post Torino-Bologna 2-0: “Stiamo raccogliendo i punti persi”

Le dichiarazioni del vice allenatore del Torino Primavera al termine della sfida contro il Bologna valida per il nono turno di campionato

Redazione Toro News

Al termine della partita vinta 2-0 dal Torino in casa contro il Bologna il vice allenatore della Primavera granata, Christian Fioratti, ha commentato la prestazione della squadra. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai microfoni dei nostri inviati all'impianto sportivo "Valentino Mazzola" di Orbassano.

Era una partita da vincere?"Sì, volevamo vincere perché in questi mesi si è raccolto ma non tanto quanto si meritasse. I ragazzi iniziavano un po' a patire questo aspetto perché dopo un grande impegno in settimana subire delle rimonte era pesante e mentalmente alcuni non erano ancora pronti a sostenerlo. Piano piano stiamo reagendo e i ragazzi capiscono che la Primavera è una categoria di livello e forse ora ci sta andando anche un po' meglio perché se subisci il rigore del 2-1 nel finale poi magari vai in difficoltà. Stiamo raccogliendo i punti persi prima. Non è mai mancata fiducia".

Questa squadra può cambiare modulo anche a partita in corso come oggi?"Può farlo, ha degli interpreti interessanti dal nostro punto di vista. Oggi abbiamo messo Savva anche a centrocampo che ci ha dato una mano. Avere giocatori intercambiabili è importanti. Oggi eravamo contro il Bologna che gioca uomo contro uomo. Se non sei pronto a scalare e a scambiare le marcature puoi andare in difficoltà. Prima della partita ho fatto ai ragazzi l'esempio della scorsa gara che con una scarpata di Dellavalle è cambiata la partita. Gli episodi sono importanti, dobbiamo cercare di portarli dalla nostra parte. La cosa da sottolineare è che non è mai mancato il 100% di impegno".

A fine partita vi siete radunati tutti in cerchio, volevate dimostrare la vostra unione dopo queste due vittorie?"Il gruppo quest'anno è più forte mentalmente e come carattere perché ci sono dei leader come Dellavalle che è il giocatore più rappresentativo e i ragazzi si stanno allenando bene, anche quelli che giocano meno. Questo è importante".

Savva oggi ha giocato più centrale, era più in difficoltà? Preferisce partire largo?"Lui sta facendo un percorso di crescita importante, anche quando si aggrega alla Prima Squadra. Si sta evolvendo da questo punto di vista ed è anche nel suo interesse perché lo fa migliorare e può fare benissimo anche quel tipo di ruolo. Lo abbiamo avvicinato alla prima pressione, poteva anche correre un po' meno ed essere più lucido in fase di possesso palla. Può fare la differenza, ha fatto 3/4 sgroppate che possono cambiare la gara, idem Ciammaglichella. Se i ragazzi aggiungono questa capacità di fare un doppio ruolo è meglio anche per loro".

Dellavalle quest'anno è il leader e uno dei più esperti, questo aspetto lo può aiutare nella maturazione finale?"Oggi ha fatto una partita sopra le righe. Deve però ancora imparare e non sentirsi arrivato perché è un leader e in allenamento dà l'esempio ma lo deve fare ancora di più. Lui è proprio un tipo di giocatore che non deve mai mollare per le aspettative che si hanno su di lui".

