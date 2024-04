Primavera, Fiorentina-Torino 5-1: notte fonda per i granata al Viola Park

Dopo l'iniziale vantaggio, il Torino Primavera subisce la rimonta della Fiorentina e alza bandiera bianca

Irene Nicola Redattore 14 aprile 2024 (modifica il 14 aprile 2024 | 15:13)

Notte fonda per il Torino Primavera al Viola Park. I granata perdono il secondo confronto con la Fiorentina nel giro di dieci giorni, cadendo fragorosamente con un netto 5-1. Dopo un'iniziale vantaggio con la perla di Padula, il Toro subisce la rimonta della Viola e spegne la luce ritrovandosi all'intervallo sotto di due gol, sul parziale di 3-1, con due errori di Passador tra i pali. Alla ripresa ci sarebbe l'occasione per provare a invertire la rotta ma Dell'Aquila viene murato dal dischetto al 70' e nel finale la Fiorentina dilaga fino al pokerissimo. Sconfitta pesante nel morale per i granata

Primavera, Fiorentina-Torino: le scelte — Scurto torna al 4-2-3-1 per la sfida contro la Fiorentina. La principale novità di formazione riguarda la porta con Passador a difendere i pali granata e non Abati, indisponibile. Confermato in toto il reparto difensivo con Dellavalle e Bonadiman centrali, Marchioro e Muntu sulle fasce. In mediana spazio a Dalla Vecchia e Silva, con Ruszel che si accomoda in panchina rispetto alla gara con il Verona. Sulla trequarti spazio a Savva, Njie e Ciammaglichella. Prima punta sempre Padula.

Primavera, Fiorentina-Torino: il primo tempo — Il Torino parte subito forte, calciando con Silva dalla distanza verso Martinelli, tiro angolato e di poco fuori. La Fiorentina risponde altrettanto in fretta con Sene che svetta in area ma non indirizza il pallone. A colpire con decisione è però la Primavera granata. Al 6' i granata si lanciano verso la metà campo viola, viene servito Padula in profondità che dal limite non ci pensa due volte e trova il vantaggio Toro con una perla: destro potente indirizzato verso l'incrocio dei pali, trema il palo interno e la rete si gonfia. Subito dopo Savva tenta la conclusione, che finisce sull'esterno di poco. Dopo il secondo allarme, la Fiorentina aumenta i giri e prova a mettere pressione ai granata. Il pressing ha effetto e la Viola trova il pareggio al 14' sugli sviluppi di una rimessa laterale nella trequarti offensiva. Pallone buttato in mezzo all'area, Gudelevicius di testa va a cercare la sponda; Passador interviene con i pugni ma manca il tempo e la palla resta vagante. Il portiere granata tenta di mettere una pezza all'errore bloccando un primo tap-in ma la palla è ancora in gioco e Presta approfitta della porta scoperta per imbucare in rovesciata l'1-1. Il pareggio è una doccia fredda che cambia gli equilibri. Il Toro inizia visibilmente a soffrire, la Fiorentina prova a sfruttare il momento per cercare il vantaggio. Il 2-1 arriva poco prima della mezzora, al 28'. Gudelevicius dalla distanza va di potenza a botta sicura contro Passador, che mura di prima intenzione ma lascia il pallone in mezzo all'area per il tap-in di Harder. Savva e Ciammaglichella provano a dare una scossa ai granata, ma non riescono a trovare varchi per colpire, la Fiorentina sfrutta invece bene i movimenti di Sene e va vicino alla terza rete più volte. Al 39' trema ancora il Toro, con la Viola tutta riversata nella trequarti granata e Biagetti che centra la traversa con un tiro-cross. Subito dopo i viola guadagnano un corner e dagli sviluppi trovano il 3-1. Cross di Presta sul secondo palo a scendere, Biagetti deve solo imbucare il tap-in. Buio profondo in casa Torino, con la luce che si è spenta dopo il pareggio della Fiorentina.

Primavera, Fiorentina-Torino: il secondo tempo — Alla ripresa Scurto cambia subito tre interpreti: fuori Njie, Padula e Savva; dentro Ruszel, Gabellini e Dell'Aquila. Il Torino entra in campo lanciandosi all'attacco, spinto dal moto di orgoglio e dal tentativo di provare a riaprire la partita. I granata alzano i giri, ma scoprendosi devono anche fare i conti con i contropiedi della Fiorentina. Il primo guizzo deciso si vede al 65' quando Ciammaglichella si lancia a campo aperto, seguito da Dell'Aquila, e lancia il 10 granata all'altezza del dischetto. Dell'Aquila però spreca facendosi recuperare e l'occasione sfuma. La Fiorentina risponde subito con un tiro dalla distanza di Caprini, risponde bene però Passador. Al 70' arriva la possibilità di riaprire la partita. Baroncelli atterra Ciammaglichella in area, rigore solare in favore del Torino. Sul dischetto si presenta Dell'Aquila, ma Martinelli non si fa superare e mura il mancino sbarrando la porta. Scurto dà spazio anche a Longoni poco dopo, facendolo subentrare a Dalla Vecchia. I ritmi dopo il rigore sbagliato si allentano, ma il Toro tenta ancora qualche guizzo con Dell'Aquila che nel finale angola troppo il mancino nel tentativo di rifarsi su Martinelli. Per gli ultimi dieci minuti spazio anche a Franzoni, subentrato a Silva. Nel finale però è ancora la Fiorentina a festeggiare, sfruttando gli spazi lasciati liberi da un Toro che alza bandiera bianca. Braschi si lancia in contropiede, Passador mura bene in uscita ma non può nulla sull'arrivo di Caprini che imbuca il 4-1. Al 94' il colpo del ko finale: Muntu atterra Sene in area da dietro, rigore per la Fiorentina che può cercare il pokerissimo. Dal dischetto Sene spiazza Passador e chiude definitivamente i conti.

Primavera, Fiorentina-Torino: il tabellino — FIORENTINA-TORINO 5-1

Marcatori: 6' Padula (T), 15' Presta (F), 29' Harder (F), 39' Biagetti (F), 85' Caprini (F), 95' rig. Sene (F)

FIORENTINA: Martinelli, Baroncelli (82' Sadotti), Biagetti (58' Vigiani), Presta (58' Vitolo), Sene, Gudelevicius (58' Braschi), Romani, Fortini, Ievoli, Caprini (87' Spaggiari), Harder. A disposizione: Tognetti, Scuderi, Denes, Maggini, Mignani, Ofoma. Allenatore: Galloppa.

TORINO (4-2-3-1): Passador; Marchioro, Dellavalle, Bonadiman, Muntu; Dalla Vecchia (74' Longoni), Silva (80' Franzoni); Savva (46' Dell'Aquila), Ciammaglichella, Njie (46' Ruszel); Padula (46' Gabellini). A disposizione: Brezzo, Casali, Ruszel, Acar, Mullen, Perciun, Mendes. Allenatore: Scurto.

Ammoniti: 35' Ieboli (F), 43' Padula (T), 48' Gudelevicius (F), 54' Biagetti (F), 55' Presta (F), 60' Ruszel (T)

