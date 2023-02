Primavera, Inter-Torino 2-0: i granata dominano un tempo, poi si spengono e cadono

Torino Primavera sconfitto dall'Inter: prima il dominio granata, poi lo strappo nerazzurro

Irene Nicola

Il Torino Primavera cade fragorosamente contro l'Inter. Le premesse sembravano altre, specie dopo un primo tempo di dominio incontrastato da parte del Toro. L'Inter trova però il vantaggio sul finale di frazione alla prima vera azione e la partita cambia faccia. Nella ripresa arriva il 2-0, grazie al rigore siglato da Curatolo, e si spengono le speranze di rimonta granata.

Primavera, Inter-Torino: le scelte — Ancora 4-3-3 per la Primavera del Torino, anche se con qualche cambio rispetto alla gara con l'Atalanta. In porta sempre Passador, nessun cambio nemmeno per i terzini che restano Dembelé e Opoku; la coppia di centrali è, invece, diversa: spazio a Dellavalle e Anton (N'Guessan sconta la squalifica). A centrocampo non c'è Barzago, in panchina dopo essere uscito zoppicante dalla partita con la Dea, ma Ruiz ad affiancare Ruszel e Weidmann. Altre novità nel tridente offensivo: Njie viene adattato a punta, supportato da Savva, promosso a titolare, e dall'ex nerazzurro Jurgens, al rientro dopo due gare di assenza.

Primavera, Inter-Torino: il primo tempo — Prima fase di gara dinamica con il Torino che fa la partita e offre più spinta rispetto ai nerazzurri. Weidmann si accende e fa salire i granata, Savva e Jurgens scaldano i motori. L'Inter è più remissiva e non riesce a colpire nemmeno in contropiede. Le occasioni sono però poche, la prima arriva al quarto d'ora, quando sugli sviluppi di un corner Jurgens prova a calciare in porta, ma senza inquadrare lo specchio. La catena Weidmann-Jurgens è quella che più mette in difficoltà i nerazzurri, tuttavia il Toro gestisce con autorità la partita. Alla mezzora è ancora l'ex Inter a superare Kassama e mettere in mezzo un tiro che diventa un cross, Savva arriva in scivolata dal fronte opposto, ma conclude sull'esterno della rete. Con il passare dei minuti si configura un dominio granata, tanto che si gioca solo nella metà campo dell'Inter e Chivu manda un segnale con un triplo cambio al 37'. Il Toro sembra non soffrirne e i nerazzurri paiono sempre in difficoltà, poi con un'incursione cambia tutto. Al 43' infatti Di Maggio riesce a incunearsi in area e mette in mezzo un cross su cui arriva di testa Esposito, lasciato quasi indisturbato da Dembelé e Dellavalle che non si capiscono. Inter clamorosamente in vantaggio e Toro beffato alla prima vera azione dei nerazzurri.

Primavera, Inter-Torino: il secondo tempo — Alla ripresa subito un cambio nelle fila granata: Ciammaglichella subentra a Ruiz. Si passa quindi al 4-4-2. L'Inter però sembra un'altra squadra e Kamatè va subito vicino al gol del 2-0 dopo un'incursione veloce. I nerazzurri spaventano ancora il Toro con una ripartenza lampo di Nezirevic, libero di involarsi a campo libero. Rientra in tempo però Weidmann, costretto a spendere un giallo tattico al limite dell'area. Sulla punizione che segue, Carboni centra in pieno la traversa. I ruoli si invertono nella ripresa: l'Inter domina, il Toro soffre. Alla mezzora Njie prova a dare la scossa, incaponendosi nell'area nerazzurra e mettendo in difficoltà la retroguardia di Chivu. Subito dopo due cambi per il Toro con Corona che sostituisce proprio Njie e Dell'Aquila a prendere il posto di Savva. I granata provano a rialzarsi, ma le speranze vengono infrante al 70': Anton concede un rigore netto all'Inter, falciando Carboni in area. Sul dischetto va Curatolo, che spiazza Passador per il 2-0. Nel finale spazio anche ad Ansah per provare a dare la scossa finale, ma è Corona ad andare più vicino alla rete con un colpo di testa su assist di Dell'Aquila. Poi anche Ansah si fa vedere e allo scadere va a terra in area, ma partiva da posizione di fuorigioco quindi è un nulla di fatto. I tentativi granata sono sempre più sporadici e il tempo alla fine scade. Vince l'Inter per 2-0.

Primavera, Inter-Torino: il tabellino — INTER-TORINO 2-0

Marcatori: 43' Esposito (I), 71' rig. Curatolo (I)

INTER: Calligaris, Fontanarosa, Stankovic, Martini (37' Di Maggio), Carboni (84' Iliev), Stabile, Kassama, Curatolo (78' Akinsanmiro), Esposito, Dervishi (37' Nezirevic), Owosu (37' Kamatè). Allenatore: Chivu. A disposizione: Botis, Bonardi, Matjaz, Sarr, Biral, Stante, Pelamatti

TORINO (4-3-3): Passador; Dembele, Dellavalle, Anton, Opoku; Ruiz (45' Ciammaglichella), Ruszel, Weidmann; Savva (65' Dell'Aquila), Njie (60' Corona), Jurgens (75' Ansah). Allenatore: Fioratti. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Marshage, Vaiarelli, Antolini, Silva, Barzago, Makadji

Ammoniti: 24' Stankovic (I), 50' Weidmann (T), 61' Kamatè (I)