Primavera, Lazio-Juventus 1-2: i biancocelesti restano a pari punti con il Toro

Importante risultato per il Torino Primavera che rimane attaccato alla Lazio mantenendo vive le speranze salvezza

Dopo la sconfitta del Torino Primavera per mano della Roma, perde anche della Lazio che viene sconfitta sul proprio campo 1-2 dalla Juventus. Questo è un risultato che farà certamente piacere a Federico Coppitelli e ai ragazzi della Primavera granata perché fa sì che i biancocelesti non si stacchino in classifica dal Torino. La situazione rimane dunque invariata con le due squadre che restano entrambe ferme a quota 19 punti in lotta per il terzultimo posto, l'ultimo buono per raggiungere la zona playout e riuscire ad evitare la retrocessione.