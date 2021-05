Primavera, Torino-Roma 2-3: Tall beffa nel finale i granata

I granata riacciuffano per due volte il risultato, ma poi finiscono per subire il colpo del ko a pochi secondi dalla fine quando erano rimasti in dieci

Roberto Ugliono

Una bruciante sconfitta maturata all'ultimo secondo spezza il momento positivo del Torino Primavera. I ragazzi di Coppitelli hanno giocato un'ottima partita contro una delle squadre migliori del campionato, la Roma: soffrendo, lottando, riacciuffando due volte il risultato. Ma all'ultimo secondo il gol di Tall fa esultare gli ospiti, che passano a Volpiano proprio in extremis. La squadra di Coppitelli merita i complimenti per la generosità e il cuore messi in campo. Una beffa incredibile per il Toro, quindi, che però può tornare a casa con la consapevolezza di aver fatto un'ottima partita che ha confermato la crescita di squadra vista nelle ultime uscite. Ma i punti presi sono zero e la squadra granata dunque manca un'opportunità di migliorare la propria classifica.

PRIMO TEMPO - Coppitelli conferma quasi in blocco la formazione che aveva battuto l'Inter. Uniche novità sono la presenza dal primo minuto di Cancello in avanti e il ritorno di Spina in difesa al posto di Ferigra. Il primo squillo è della Roma. Savini prima recupera palla a metà campo, poi si attarda nel fare la giocata e la perde. Podgoreanu parte in velocità, si accentra e calcia. Il suo tiro fa la barba al palo a Sava che sembrava battuto. L'esterno giallorosso ci riprova all'11', ma questa volta il portiere del Torino è bravissimo a respingere. La risposta del Toro è immediata. Punizione da fuori area, batte Kryeziu ed è reattivo Mastrantonio a respingere una palla che sembrava destinata a entrare in rete. Prosegue l'azione ed è Cancello a sfiorare il gol spizzando di testa, ma la Roma si salva respingendo sulla linea. La partita è viva e le due squadre si affrontano colpo su colpo. Dopo i due squilli granata, sono i giallorossi a spingere. Prima è il solito Podgoreanu a provarci, ma Sava non si fa sorprendere e respinge, mentre poco dopo è Bove a provarci da fuori e il portiere del Toro è ancora attento. L'occasione migliore capita al Torino. Al 23' Kryeziu pennella un corner sulla testa di Celesia, che di testa sovrasta tutti, ma colpisce in pieno la traversa. Passano i minuti e le occasioni aumentano per i granata. Al 27' il Torino ha due opportunità di passare in vantaggio. Prima è Karamoko a non trovare poco la palla su cross, la sfera arriva a La Marca, che però calcia debolmente tra le braccia di Mastantonio. Immediata la risposta della Roma, ma Podgoreanu non trova la porta per questione di centimetri. Al 29' la brutta notizia per Coppitelli. Karamoko, che aveva sentito un fastidio, dà forfait e Coppitelli al suo posto inserisce Vianni passando al 4-4-2 puro. Al 32', a complicare ulteriormente le cose, la Roma passa. Angolo dalla destra respinto, Ndaye calcia da fuori, Sava non riesce a bloccare e Buttaro tutto solo deposita in porta. I giallorossi dopo il gol accelerano per provare a colpire i granata, mentre la squadra di Coppitelli cerca di trovare le giuste distanze dopo l'uscita di Karamoko. Al 38' Ciervo sfiora il colpo del 2-0. Savini non controlla una palla velenosa sulla trequarti, ne approfitta Podgoreanu, che serve una palla al bacio per il compagno che a due passi dalla porta manda la sfera incredibilmente sopra la traversa. Le occasioni per la Roma aumentano con il passare dei minuti. Al 40' Gyan calcia da fuori area e prende il palo interno e la palla esce.

SECONDO TEMPO - Il Toro inizia bene nella ripresa e pareggia subito i conti, ma la rete viene annullata per fallo di Lovaglio su Ciervo. I granata sono entrati con il giusto piglio e iniziano a pressare la Roma con intensità. Al 54' la Roma va vicinissima al raddoppio, ma Ciervo non inquadra lo specchio a porta vuota. Gol sbagliato, gol subito. Al 56' il Toro trova il pari. Cancello difende bene palla al limite dell'area e gira per Lovaglio che di destro spedisce la palla in fondo al sacco, trovando il secondo gol consecutivo dopo quello messo a segno contro l'Inter. La partita si accende, aumentano ritmi e diventa sempre più divertente assistere al match. Le due squadre si affrontano a viso aperto e la gara è divertente. Ma la situazione cambia al 72'. Cancello, già ammonito, entra in ritardo su Tomassini e riceve il secondo giallo. Rosso molto severo per l'attaccante granata. Con l'uomo in meno il Torino inizia a subire e all'80' la Roma torna in vantaggio con il neo entrato Bamba, che sul secondo palo appoggia in porta. Il Torino gioca da Toro e non molla, così all'84' trova il pari. Kryeziu pennella una punizione sulla trequarti sui cui svetta Celesia e il tocco sotto porta di Spina porta il risultato sul 2-2. Nel finale Coppitelli si copre mettendo Larotonda per Kryeziu e Foschi per Lovaglio. La Roma ci prova con le ultime energie e allo scadere del recupero finale trova il gol del definitivo 3-2. Il Torino non riesce a chiudere sulla sinistra l'inserimento di Podgoreanu che serve sul secondo palo Tall che deposita in rete. Uno smacco per il Torino, a cui i complimenti non possono bastare.

IL TABELLINO DI TORINO-ROMA PRIMAVERA 2-3

TORINO-ROMA 2-3

Marcatori: 32' Buttaro (R), 56' Lovaglio (T), 80' Bamba (R), 84' Spina (T), 90+4' Tall (R)

TORINO (4-2-3-1): Sava; Todisco, Spina, Celesia, Freddi Greco; Savini, Kryeziu (89' Larotonda); Lovaglio, Karamoko (29' Vianni), La Marca; Cancello. Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Girelli, Aceto, Nagy, Portanova, Foschi, Larotonda, Continella, Tesio, Horvath, Fimognari, Favale.

ROMA (4-2-3-1): Mastrantonio; Tomassini (73' Missori), Codou, Buttaro (76' Faticanti), Rocchetti; Tripi, Bove; Ciervo (76' Bamba), Milanese (73' Tall), Podgoreanu; Afena-Gyan. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Baldi, Milan, Evangelisti, Missori, Faticanti, Pagano, Tahirović, Bamba, Cassano, Tall, Voelkerling, Giorcelli.

Ammoniti: 63' Cancello (T), 64' Buttaro (R), 72' Cancello (T)

Espulsione: 72' Cancello (T)