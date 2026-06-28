Ecco la nostra tabella aggiornata con gli affari conclusi tra partenze e arrivi provvisori di tutti i club di Serie A, eccetto il Torino

Federico Marchesi
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La Chapecoense omaggia il Torino con una maglia granata (VIDEO)

Alla vigilia dell'inizio del calciomercato estivo di Serie A, riassumiamo gli acquisti e le cessioni conclusi fin qui da tutte le società del massimo campionato italiano. Pochi i movimenti per ora, con la fase clou e più attesa del mercato calcistico che entrerà nel vivo a partire da domani 29 giugno e si chiuderà l' 1 settembre 2026 alle ore 20.

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