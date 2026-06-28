Il calciomercato estivo del Torino passa anche dal Mondiale. Il mercato sta per entrare nel vivo e i calciatori chiamati a vestire la maglia della propria nazionale questa estate hanno l'ottima opportunità di alzare il loro attuale valore. Tra i granata presenti ci sono Che Adams, Nikola Vlasic e Marcus Pedersen. Uno dei giocatori del Toro più osservati durante la Coppa del Mondo attualmente in corso nel continente americano è soprattutto l'ex Southampton. Adams, nonostante un campionato del mondo mediocre, è tra i giocatori granata che interessano di più in vista dell'inizio della sessione estiva di mercato e su di lui ci sono diversi club europei.

Torino, club di Premier e Serie A sullo scozzese: il futuro si deciderà dopo il Mondiale

Torino, la permanenza di Simeone e Zapata complicano il rinnovo di Adams

L'attaccante scozzese - nonostante qualche acciacco fisico accusato nel corso dell'intera stagione, prima con Baroni e poi con D'Aversa - ha saputo farsi trovare preparato nel momento del bisogno, formando con Simeone un'ottima coppia offensiva. L'ex Southampton ha concluso la stagione in granata con 6 gol ed ora ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Le buone prestazioni del numero 19 del Torino hanno attirato l'interesse di diversi club soprattutto dalla Premier (come il Wolverhampton), mentre in Italia anche il neo promosso Venezia ha mostrato la volontà di ingaggiarlo (offerti 4 milioni). Del futuro dello scozzese però se ne riparlerà a Mondiale concluso."Ha ancora un grande potenziale di crescita. Anche se abbiamo il contratto in scadenza al prossimo anno, l'obiettivo è di sederci con lui e i suoi agenti, rinnovare il contratto e tenerlo, spero che lui abbia la stessa nostra intenzione". Queste le parole di Urbano Cairo che ai microfoni di Sportitalia qualche settimana aveva parlato della volontà di trattenere Adams sotto la Mole. Tuttavia, con la permanenza di Giovanni Simeone e l’imminente rinnovo di Zapata il rinnovo dello lo scozzese potrebbe non essere più imprescindibile: la dirigenza granata potrebbe far partire il numero 19 con un'offerta ritenuta giusta per il cartellino dell'ex Birmingham e Sheffield United.