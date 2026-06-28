"Duvan è stato e resterà l’uomo del Toro con la fascia al brac­cio". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna su un approfondimento dedicato a Duvan Zapata. Il centravanti colombiano scalda i motori: "Zapata è ripar­tito in que­sti giorni riac­cen­dendo il motore del suo corpo". L'ex Atalanta ha iniziato ad allenarsi in solitaria dopo che il neo allenatore del Torino lo ha chiamato per assicurarlo della centralità nel nuovo ciclo granata: "Abate stima tanto Zapata da tutti i punti di vista: sia come cal­cia­tore - ed è sicuro che potrà ancora dare un pre­zioso con­tri­buto nel corso del pros­simo cam­pio­nato -, sia come uomo. Duvan è con­si­de­rato il capi­tano ideale per aiu­tare la cre­scita dei tanti gio­vani che, durante l’estate, riem­pi­ranno lo spo­glia­toio del Fila­del­fia". Nel frattempo, è atteso l'annuncio del rinnovo del capitano con il club granata: il nuovo Torino "ripartirà dalla collaudata coppia d'attacco Simeone-Zapata"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.