Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
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"Duvan è stato e resterà l’uomo del Toro con la fascia al braccio". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna su un approfondimento dedicato a Duvan Zapata. Il centravanti colombiano scalda i motori: "Zapata è ripartito in questi giorni riaccendendo il motore del suo corpo". L'ex Atalanta ha iniziato ad allenarsi in solitaria dopo che il neo allenatore del Torino lo ha chiamato per assicurarlo della centralità nel nuovo ciclo granata: "Abate stima tanto Zapata da tutti i punti di vista: sia come calciatore - ed è sicuro che potrà ancora dare un prezioso contributo nel corso del prossimo campionato -, sia come uomo. Duvan è considerato il capitano ideale per aiutare la crescita dei tanti giovani che, durante l’estate, riempiranno lo spogliatoio del Filadelfia". Nel frattempo, è atteso l'annuncio del rinnovo del capitano con il club granata: il nuovo Torino "ripartirà dalla collaudata coppia d'attacco Simeone-Zapata"
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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