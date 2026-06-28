Abate vuole Oristanio al Toro?. Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo sul possibile interesse del club granata per Gaetano Oristanio. Attualmente il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi è al lavoro per rinforzare la squadra di Abate e sembra messo gli occhi sul giocatore del Parma, oltre a Liberali e Cancellieri: "Tre i nomi segnati con un circoletto rosso sull’agenda del presidente Urbano Cairo: si va dal super conteso Mattia Liberali alla new entry Matteo Cancellieri, fino al ritorno di fiamma per Gaetano Oristanio". Sondato già la scorsa estate, il giocatore campano ha giocato in prestito al Parma l'ultima stagione ma gli emiliani non lo hanno riscattato: "Dopo il mancato riscatto del Parma, in pressing c'è il Toro che nelle scorse ore ha avviato i dialoghi in quel di Milano con l’agente Mario Giuffredi.". Non manca la concorrenza: sul giocatore c'è forte l'interesse del Cagliari di Fabio Pisacane: "in Sardegna è appena arrivato Accardi come ds, grande estimatore del talento cresciuto nel vivaio dell'Inter".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.