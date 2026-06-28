Passato e immediato futuro ai Mondiali 2026 dei giocatori portatori del simbolo del Toro nella massima competizione calcistica internazionale

Federico Marchesi
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La Chapecoense omaggia il Torino con una maglia granata (VIDEO)

Due promossi e un escluso tra i giocatori del Torino presenti ai Mondiali 2026. Dopo le prime tre partire dei gironi arrivano i primi verdetti anche per i calciatori granata, con Che Adams che saluta la competizione con la sua Scozia e Nikola Vlasic e Marcus Pedersen che proseguono il loro cammino nella competizione. Ora inizia il percorso che porterà una delle 32 nazionali qualificate alla fase finale ad eliminazione diretta a sollevare la coppa più ambita del calcio internazionale. Vediamo come ci sono arrivati e anche cosa attende il numero 10 e il numero 16 del Toro nella loro avventura mondiale.

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