Non è un Mondiale proficuo per i giocatori di Serie A. Se fino a qualche tempo fa la Serie A era nota per possedere i top player che avrebbero incantato alle rassegne calcistiche mondiali, oggi la storia è molto cambiata. La Coppa del Mondo 2026 sta mostrando come i giocatori che militano nel massimo campionato italiano siano abbastanza in difficoltà a livello realizzativo anche se sono in ripresa. Gli "italiani" stanno faticando a imporsi sul massimo palcoscenico mondiale, con poche e inaspettate eccezioni. Tra queste c'è il caso del Torino.

Serie A, gli "italiani" segnano poco: in gol solo 4 giocatori

In totale sono 66 i giocatori convocati al Mondiale che militano in club italiani. Al giorno d'oggi i gol realizzati tra Messico, Canada e Stati Uniti dagli "italiani" sono stati soloIl primo gol della Serie A lo ha realizzato Leo Ostigard, nella vittoria della Norvegia contro l’Iraq per 4-1. Poi è toccato a Jonathan David: lo juventino ha messo a referto un tripletta contro il Qatar. Baturina, invece, è andato a segno nel pirotecnico match contro l'Inghilterra e poi è toccato al trio De Bruyne-Lukaku-Salemakers, tutti e tre a segno contro la Nuova Zelanda. Si sono sbloccati anche Rafael Leao, Lautaro Martinez e Kenan Yildiz: il primo nella manita del suo Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro mentre il nerazzurro ha trasformato il penalty nell'ultimo match dell'Argentina. Il turco, invece, ha messo il timbro sul cartellino nella sfida contro gli USA.

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Torino, due granata in gol: Pedersen e Vlasic

Le restanti reti, invece, sono arrivate da due giocatori granata. Il primo gol granata lo ha siglato Marcus Pedersen contro il Senegal: il terzino, entrato a partita in corso, ha stappato il match trafiggendo Mendy con un potente destro ad incrociare. Nel giro di due mesi il terzino ha messo a segno il primo gol in Serie A con il Toro e la prima rete con la Nazionale ai Mondiali. Poi è toccato da Nikola Vlasic: il numero 10 del Toro, nonostante un minutaggio molto ridotto e pochi minuti a disposizione, è stato decisivo nell’ultimo match della sua nazionale contro il Ghana. Con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il classe 1997 ha stappato la gara, regalando tre punti pesantissimi e i sedicesimi di finale alla squadra di Dalic. Due gol per altrettanti giocatori del Torino alla fase a gironi, un bottino niente male per la società granata che mancava da diverso tempo. Infatti, 2 gol ad un Mondiale realizzati da giocatori del Toro mancavano da Italia '90. Entrambi i gol in quel caso furono realizzati da Luiz Antônio Correia da Costa, al secolo noto come "Müller".