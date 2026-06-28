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Il calcio non si ferma mai. Uno sport che prosegue ventiquattro ore su ventiquattro, una vera e propria macchia. Il Mondiale continua e in serata ci sarà Sudafrica-Canada. Prosegue anche il mercato di Serie A: non c'è stato ancora il tana libera tutti, che avverrà il 1° luglio ufficialmente. Eppure ci sono già tante trattative in ballo, tra acquisti e cessioni. Il Como è scatenato, il Milan ha chiuso per Goncalo Ramos e l'Inter guarda ad altro dopo i casi di Palestra e Nico Paz. Ecco il punto di mercato delle squadra di Serie A.

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