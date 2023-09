Sono state diramate le formazioni ufficiali di Monza-Torino. Per la trasferta brianzola, Scurto schiera il 4-3-3, con qualche novità di formazione rispetto al Sassuolo. La prima riguarda la difesa con Muntu, arrivato dal PSG in estate, pronto all'esordio in granata come terzino sinistro al posto di Antolini. A centrocampo carte rimescolate con Dalla Vecchia titolare insieme a Silva e Ruszel, out Ciammaglichella. Confermato il tridente offensivo con Savva, Padula e Njie.