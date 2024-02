Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: Dellavalle e Mendes dal 1′

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta, gara valida per la 23esima giornata del campionato Primavera 1. I granata di Scurto si dispongono con il 4-4-1-1 con la coppia di centrali Dellavalle-Mendes che torna dal primo minuto dopo che nell'ultima partita contro la Lazio (valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia) il portoghese era assente per squalifica. Da segnalare anche la presenza più avanzata di Ciammaglichella che si posiziona come trequartista alle spalle del centravanti Gabellini. Scurto deve inoltre fare a meno di Savva che è stato convocato da Juric in prima squadra per la partita di oggi contro la Roma.