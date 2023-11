Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Bologna: Ciammaglichella torna dal 1′

Le scelte ufficiali dei due allenatori di Torino e Bologna per la partita odierna del nono turno del campionato Primavera

Il tecnico del Torino Primavera, Giuseppe Scurto, ha scelto l'undici da schierare in campo oggi per la sfida contro il Bologna. L'allenatore granata ha scelto di affidarsi ad un 4-3-2-1 che vede al centro dell'attacco Padula supportato da Savva e Njie. A centrocampo si rivede Ciammaglichella dal primo minuto mentre al centro della difesa spazio per la coppia formata da Dellavalle e Rettore.