Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: esordio per Mullen

Il Torino Primavera è tornato alla vittoria dopo un mese nell'ultima gara contro il Monza. I granata si sono imposti con un perentorio 4-0. Ora, servirà la conferma contro il Genoa, che viene da giornate molto importanti in campionato: tre big match di fila contro Inter, Roma e Milan, in cui i liguri hanno ottenuto 4 punti. Per la sfida Scurto opta per il 4-3-3. In difesa cambio sulle fasce con Marchioro e Muntu subito titolari. A centrocampo la novità è l'esordio in maglia granata di Senan Mullen, arrivato a gennaio dal Dundalk, con lui si dispongono Silva e Dalla Vecchia. Il tridente è formato da Njie e Ciammaglichella sugli esterni, Gabellini terminale offensivo. Di seguito le formazioni ufficiali.