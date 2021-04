Primavera, le pagelle di Torino-Atalanta 1-2: bene i 2003 La Marca e Savini

La Primavera del Torino perde in casa contro l’Atalanta in una partita giocata bene per larghi tratti dai granata (qui la cronaca). Da sottolineare le prestazioni dei 2003 Savini e La Marca, entrambi sono tra i più positivi in campo....

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino perde in casa contro l'Atalanta in una partita giocata bene per larghi tratti dai granata (qui la cronaca). Da sottolineare le prestazioni dei 2003 Savini e La Marca, entrambi sono tra i più positivi in campo. Continella entra bene, con il piglio giusto e segna il primo gol in granata.

GIRELLI 5.5: Sul gol di Cortinovis forse poteva fare di più. Per il resto partita di normale amministrazione, l'Atalanta calcia poco

TODISCO 6: Sfortunato in occasione dell'autogol. Poteva sicuramente provare a fare meglio, ma la spinta di Sidibè c'è. Gioca la sua migliore partita da quando è arrivato. In fase di spinta è sempre propositivo.

SPINA 5.5: Qualche responsabilità in occasione del gol di Cortinovis ce l'ha, per questo mezzo voto in meno rispetto a Celesia.

CELESIA 6: Ogni tanto si prende dei rischi evitabili, ma quando mette il cuore e la grinta fa vedere di che pasta è fatto.

GRECO 6: Molto meglio da terzino che da centrocampista. Quando spinge riesce spesso ad arrivare al cross ed è anche bravo a creare superiorità numerica con i suoi dribbling.

LOVAGLIO 6.5: I suoi strappi continuano a essere un'arma in più per i granata. Al 24' regala a Vianni una palla al bacio e al 30' si guadagna il calcio di rigore sbagliato da Cancello. Mette in difficoltà Ruggeri, un ragazzo che ha già esperienze importanti tra Champions e Serie A. Più trova continuità, più migliora.

SAVINI 6.5: Non si tira mai indietro nei contrasti e li vince sempre. Incarna quello spirito Toro che si chiede a chi gioca in questa squadra. Alle capacità in fase di interdizione, abbina qualità tecniche interessanti. Le sue imbucate sono spesso pericolose e con i giri giusti. Uno dei migliori in campo.

KRYEZIU 5.5: Fa girare la squadra in modo scolastico, ma lo fa spesso bene. A volte gli manca il coraggio nel verticalizzare, cosa che il suo compagno di reparto fa di più. (65' TESIO 6: Entra con la giusta determinazione e fa tanto lavoro sporco. Si prende un giallo e rischia il secondo - facendo bene - nel finale per fermare una ripartenza dell'Atalanta).

LA MARCA 6.5: Esordio in Primavera positivo. Punta e salta l'uomo, dà freschezza alla manovra e spesso le sue imbucate sono pericolose. Nel secondo tempo sfiora anche il gol all'esordio. (75' CONTINELLA 7: Entra, gioca fuori ruolo e lo fa bene. Segna il suo primo gol in maglia granata, peccato che la gioia finisca presto).

VIANNI 5.5: Al 24' si divora un gol dopo l'ottimo assist di Lovaglio. Come sempre l'impegno non manca, però serve più incisività in avanti. (65' OVISZACH 6: Quando attacca la profondità crea spesso difficoltà all'Atalanta, ma deve diventare più incisivo).

CANCELLO 5.5: Si sbatte e prova a cogliere l'opportunità, ma quel rigore sbagliato macchia un primo tempo incoraggiante. Sbaglia ancora troppe giocate semplici, ma comunque anche lui mette il cuore.

ALL. COPPITELLI 6: Forse la miglior partita da quando è arrivato. Il suo Torino parte sfavorito ma a larghi tratti domina. Lo spirito visto in campo dai suoi giocatori è lo stesso che mette lui in ogni secondo della partita. Fa avanti e indietro per l'area tecnica, incoraggia tutti e la prestazione dei suoi è positiva. Le scelte iniziali sono azzeccate, così come quelle a gara in corso. Ma i punti restano zero: nelle prossime due contro Empoli e Ascoli bisogna fare punti, non si può più aspettare.