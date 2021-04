Primavera, Torino-Atalanta 1-2: non basta il cuore ai granata

Continella pareggia nel finale e poi Cortinovis riporta in avanti gli orobici. Settima sconfitta consecutiva per il Toro

Roberto Ugliono

Nonostante una partita generosa ed encomiabile, la Primavera del Torino perde in casa contro l'Atalanta. Il 2-1 finale è un risultato che premia la squadra più cinica. Per larghi tratti sono i granata a creare, ma sprecano tanto, troppo. È la settima sconfitta consecutiva per il Torino, di certo la più immeritata. E la classifica resta pessima: granata sempre penultimi e in piena zona retrocessione.

LE SCELTE - Coppitelli punta sul 4-4-2 inserendo dal primo minuto il 2003 La Marca sulla sinistra all'esordio in Primavera 1. In porta l'altra novità di giornata, Girelli prende il posto di Sava, fin qui titolare inamovibile. In difesa Coppitelli punta su Todisco e Greco come terzini e conferma la coppia Spina-Celesia. In mezzo il tandem Kryeziu-Savini e Lovaglio a destra. In attacco spazio alla coppia Cancello-Vianni.

PRIMO TEMPO - L'avvio di gara è a dir poco sfortunato per i granata. Passano in vantaggio subito gli orobici. Ghislandi sfonda sulla destra e mette in mezzo un cross sul quale interviene di testa Todisco, che viene spinto da Sidibè e manda la palla in rete. Per il direttore di gara non c'è il fallo, anche se rimangono molti dubbi. I granata però reagiscono e provano ad alzare la pressione e iniziano a rendersi pericolosi con calci d'angolo e piazzati. L'Atalanta sembra avere qualche difficoltà, ma i ragazzi di Coppitelli non riescono ad approfittarne. Spina, Cancello e Greco su tre corner avrebbero l'opportunità di colpire, ma i primi due non inquadrano la porta e il terzo liscia clamorosamente la palla. Greco e compagni continuano a creare. Al 24' Lovaglio parte sulla sinistra e serve Vianni tutto solo, ma l'ex Napoli calcia male e per Gelmi la parata è normale amministrazione. L'esterno granata è scatenato e mette in difficoltà un giocatore come Ruggeri (8 presenze con Gasperini in prima squadra) e al 30' l'atalantino stende in area proprio Lovaglio. Calcio di rigore per i granata. Sul dischetto va Cancello, che calcia male e si fa parare il penalty. Brutto colpo per il Torino, che però continua a essere vivo e a mettere in difficoltà l'Atalanta giocando con intensità, ma l'occasione migliore è proprio per gli orobici. Nel finale Oliveri sulla sinistra parte e si accentra, calcia con il destro verso l'incrocio dei pali, ma prende in pieno la traversa.

SECONDO TEMPO - In avvio di ripresa il Torino torna in campo con lo stesso spirito visto nel primo tempo e l'Atalanta continua a patire l'aggressività dei granata. I ragazzi di Coppitelli iniziano a trovare con continuità imbucate dietro la linea difensiva orobica, ma manca sempre l'ultima giocata. Al 65' entrano Tesio e Oviszach per Vianni e Kryeziu e il Torino torna a proporsi in avanti. Al 24' La Marca sfiora il gol del pari con una gran conclusione dal limite, ma non trova la palla per un soffio. Poco dopo l'occasione capita tra i piedi di Greco, che calcia al volo da posizione defilata e trova la risposta di Gelmi, ma forse avrebbe potuto anche mettere la palla in mezzo. Nel finale il Toro trova il pari. Tesio batte sul primo palo un corner dalla sinistra e sul primo palo sbuca Continella che anticipa tutti e pareggia i conti. La gioia del pari dura poco, perché all'87' l'Atalanta torna subito in vantaggio con Cortinovis, al quale i granata lasciano tutto lo spazio per girarsi in area e calciare forte sul primo palo: Girelli distratto, palla in rete. Nei minuti finale l'assedio granata non porta a nulla. Ai ragazzi di Coppitelli non basta il cuore: a Volpiano arriva la settima sconfitta consecutiva.

IL TABELLINO

TORINO-ATALANTA 1-2

Marcatori: 5' aut. Todisco (T), 83' Continella (T), 87' Cortinovis (A)

TORINO (4-4-2): Girelli; Todisco, Spina (90' Aceto), Celesia, Greco; Lovaglio, Savini, Kryeziu (65' Tesio), La Marca (75' Continella); Vianni (65' Oviszach), Cancello. All.: Coppitelli. A diposizione: Sava, Portanova, Nagy, Aceto, Foschi, La Rotonda, Tesio, Oviszach, Continella, Favale, Fiorenza, Gyimah.

ATALANTA: Gelmi, Ghislandi, Zuccon (76' Giovani), Ruggeri, Cittadini, Scalvini, Sidibe, Gyabuaa, Cortinovis, Kobacki (76' Rosa), Oliveri. All.: Brambilla. A disposizione: Dajcar, Hecko, Scanagatta, G. Renault, Ceresoli, Grassi, Berto, Falleni, Sassi, De Nipoti.

Ammoniti: 56' Kryeziu (T), 59' Todisco (T), 80' Tesio (T), 82' Cittadini (A)