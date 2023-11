Primavera, le pagelle di Torino-Bologna 2-0: Dellavalle goleador e leader

Le pagelle dei granata dopo la vittoria per 2-0 contro i felsinei

La Primavera del Torino per la prima volta in stagione vince due partite di fila. Contro il Bologna i granata erano chiamati al successo e così è stato. Positive le prestazioni dei leader: da Dellavalle a Ruszel passando per Ciammaglichella, Savva e Njie. La squadra sta rinascendo dopo le difficoltà.

ABATI 7: Partita da normale amministrazione per larghi tratti, poi nel finale arriva il rigore del Bologna che è bravo a respingere con i piedi e poi è reattivo a bloccare la ribattuta.

BIANAY BALCOT 6: Copre con attenzione e spesso è chiamato al lavoro extra perché il Bologna dal suo lato porta tanti uomini. Nel finale si sposta a braccetto di destra della difesa a 3.

DELLAVALLE 7: Parte bene con una bellissima chiusura su Byar lanciato a rete. Al 26' trova la quarta rete stagionale. Al di là della rete è il solito leader difensivo dimostrando che la categoria ormai gli sta stretta.

RETTORE 6: Qualche errorino qua e là, come il cambio gioco in avvio di ripresa. Leggerezze che poi non pesano.

ANTOLINI 6: Prova a spingere e a farsi vedere in avanti. Mette anche dei palloni interessanti in area. Rischia nella ripresa quando affonda troppo il colpo in area portando al rigore del Bologna. La sua rimane comunque una buona prestazione.

DELLA VECCHIA 6: Partita diligente la sua. Tiene bene la posizione e lotta in mezzo al campo. Al 60' ha anche la possibilità di segnare, ma non trova lo specchio per pochi centimetri.

RUSZEL 6.5: Bella la palla per Dellavalle che porta al gol del vantaggio. Poi è il solito Ruszel: chiude, amministra e fa girare la squadra. Non molla mai.

CIAMMAGLICHELLA 6: In avvio ha una buona palla gol, ma non inquadra lo specchio. La sua è un'ottima partita. Contiene e attacca, disimpegnandosi bene nelle due fasi. (78' LONGONI SV)

SAVVA 6: Sembra un po' in difficoltà nel primo tempo, ma quando si allarga torna a suo agio. Così nella ripresa dopo un bello scambio con Ciammaglichella trova la giusta imbucata per Padula. Poi dà la palla giusta anche a Della Vecchia dopo aver vinto la sfida fisica con Amey. Molto meglio nella ripresa.(87' ACAR SV)

NJIE 6.5: Parte bene con un bel numero sulla corsia mancina saltando di netto Mercier. Si conferma durante la gara quando fa vedere belle cose. Nella ripresa colpisce anche un palo. Uno dei migliori in campo. Troppo nervoso quando è uscito dal campo. (87' FRANZONI SV)

PADULA 6.5: Nel primo tempo ha tante difficoltà nel lavorare spalle alla porta, perché viene tenuto bene dai difensori del Bologna. In avvio di ripresa è bravo a recuperare palla su un errore dei felsinei, ma poi si divora il gol. Si rifà poco dopo sfruttando l'assist di Savva e saltando Bagnolini. (78' GABELLINI SV)

ALL. SCURTO 7: Quella contro il Bologna era una partita da vincere e così è. Il suo Toro ha qualche difficoltà nel creare in alcuni momenti della partita, ma non rischia niente se non in occasione del rigore. Nel finale cambia modulo passando al 3-5-2, ma l'andamento non cambia.

