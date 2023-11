Primavera, le pagelle di Torino-Fiorentina 2-1: che gol di Gabellini

Le pagelle dei granata dopo la vittoria con la Viola

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino vince contro la Fiorentina 2-1 grazie alle reti di Ruszel e Gabellini. Toro che subisce gol su un rigore inventato e comunque riesce a portare a casa i 3 punti nonostante le assenze.

BELLOCCI 6.5: Miracoloso al 33' su Sene (anche se poi l'attaccante della Viola era in offside). Nella ripresa il direttore di gara gli fischia un rigore inesistente dopo che Sene lo prende in pieno.

DELLAVALLE 6.5: Vista l'emergenza in difesa torna a giocare da terzino. Da un suo cross nasce il gol di Ruszel. Poi amministra e spinge. Prova di maturità la sua.

MENDES 6: Esordio da titolare per il portoghese, che è bravo e attento in chiusura, ma in impostazione a volte è troppo frettoloso e perde troppi palloni buoni.

RETTORE 5.5: La bandierina e Bellocci lo salvano alla mezz'ora quando buca un intervento semplice in area di rigore. Come Mendes, anche lui appare troppo frettoloso in fase di costruzione.

BIANAYBALCOT 6.5: Gioca a sinistra, ma non patisce il cambio di lato. Anzi, durante la partita cresce a vista d'occhio man mano che prende sicurezza. Proprio sua la palla per il gol di Gabellini.

SILVA 6.5: Torna a disposizione di Scurto ed è il più in palla di tutti sin dalle prime battute. Uno dei migliori in campo, anche lui però esce infortunato. (53' NJIE 6: Dà qualcosa in più, anche se è lecito aspettarsi di meglio da lui. La sua dinamicità crea comunque qualche problema alla Viola).

RUSZEL 6.5: Trova una rete importantissima che sblocca una gara molto chiusa. In mezzo è il solito Ruszel, recupera un'infinità di palloni e imposta.

DALLA VECCHIA 5.5: Qualche imprecisione di troppo. La voglia è tanta, ma alcuni palloni potevano essere gestiti meglio.

LONGONI 5: Parte bene, ma poi a lungo andare si perde commettendo errori banali. La sensazione è che non abbia ancora nelle gambe la capacità di reggere i ritmi. Nella ripresa sbaglia ancora diverse cose semplici e spreca anche una buona occasione per riportare il Toro in vantaggio.

CIAMMAGLICHELLA 6: Poco cercato, quando riceve prova sempre lo spunto. Poi viene spostato in mezzo dopo l'uscita per infortunio di Silva.

PADULA 5.5: Spreca due grandi occasioni. La prima in avvio di gara quando si fa rimontare, poi la palla al bacio di Longoni al 23' ma spreca incredibilmente. La sua gara finisce comunque troppo presto per un problema fisico. (29' GABELLINI 7: Tanto sacrificio. Rincorre gli avversari, prova a lavorare spalle alla porta. Poi nella ripresa si inventa il gol del 2-1 dal nulla).

ALL. SCURTO 6.5: Ha impostato bene la partita, puntando sulla pressione alta e sulla grinta dei suoi. Il Toro era un po' in difficoltà per le assenze e ha saputo sopperirle. Il gol subito nasce da un'invenzione della terna arbitrale, altrimenti i granata avrebbero potuto chiudere con un clean sheet.

