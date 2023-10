Primavera, le pagelle di Torino-Lecce 6-1: fattore Padula a Orbassano

BIANAY BALCOT 6.5: Spinge tanto sulla corsia di destra e spesso sfugge ai giallorossi. Prende nel finale un giallo evitabile, ma è il segnale di un ragazzo che non molla mai.

DELLAVALLE 7: Trasforma da attaccante vero il rigore del provvisorio 2-0. Dietro chiude con sicurezza, si prende solamente un rischio di troppo nel primo tempo con un'uscita palla al piede. Perdonabilissimo considerando che spesso è proprio lui a dare il via all'azione dei granata. Nella ripresa fa anche l'assistman servendo Savva in mezzo.

RETTORE 6.5: In grande crescita. Legge bene le situazioni. Deve prendere un po' di sicurezza, perché i tanti minuti di gioco lo stanno aiutando a migliorare.

ANTOLINI 6: Attento in fase difensiva, si vede poco in avanti.

ACAR 7: Danza tra le linee e ha spesso idee buone. La ciliegina sulla sua buona partita è il gol nella ripresa. Se volveva giocarsi le sue chance di avere più spazio da titolare, ha fatto il massimo per convincere Scurto. (67' DALLA VECCHIA 6: Entra bene in partita. Un solo aspetto negativo, quando all'ultimo secondo va a difendere una palla sulla bandierina al posto di continuare a giocare. Il risultato era già abbastanza pesante e poteva continuare a giocare).

RUSZEL 7: Solita diga in mezzo al campo. Sbroglia più volte situazioni complicate. In fase offensiva potrebbe anche provare più volte la conclusione, il Lecce gli lascia spazi interessanti. Nella ripresa trova la rete dopo un calcio di punizione che non viene toccato da nessuno. (83' MAHARI sv)

SILVA 6.5: Costante e grintoso in mezzo al campo, non molla fino all'ultima palla. Buonissima partita per il brasiliano, che conferma la sua crescita e maturazione.

SAVVA 7: Viene spesso chiuso bene, ma lui è bravo a sfruttare la sua fisicità per uscire da situazioni complicate. Nella ripresa serve un bell'assist di testa a Padula e poco dopo ritrova un gol che mancava dalla prima giornata. (73' LONGONI 6: Entra e prova a incidere, ma insiste a volte nel tenere troppo la palla).

PADULA 7.5: Doppietta importante per lui, che segna così nella seconda gara di fila in casa dopo la rete alla Roma. Per lui sono 3 reti in 2 partite a Orbassano. È chiaramente il bomber di casa. (73' GABELLINI sv: Pochi palloni toccati per poter dare un giudizio, ma si comporta bene).

NJIE 6.5: Ci prova dalla distanza nel primo tempo ma non trova la porta. Il meglio lo fa vedere nella ripresa. Al 63' dopo una bella serpentina serve Padula e dopo pochi minuti recupera una palla persa e con la trivela serve Acar. (73' CIAMMAGLICHELLA sv: Anche lui tocca pochi palloni per poter essere valutato, ma come sempre entra con impegno e voglia).

ALL. SCURTO 7: La sua squadra doveva rialzarsi e l'ha fatto alla grandissima. Il Toro nella ripresa non molla e rilancia. Il momento più bello della giornata, però, è un altro: quando alla fine della gara lancia i suoi ragazzi a prendersi l'abbraccio del pubblico presente. I granata arrivano alla sosta con una bellissima partita e un bellissimo risultato.

