Primavera, le pagelle di Torino-Roma 1-1: Ruszel e Dellavalle certezze

BIANAY BALCOT 6: A destra lavora in modo ordinato. Rispetto alla gara con il Monza è meno arrembante nella fase offensiva, ma copre bene e quando può si fa vedere con i cross da destra.

DELLAVALLE 7: Partita perfetta del capitano granata. Nel primo tempo già due interventi decisivi, bravo a leggere i movimenti di Costa. Nella ripresa si conferma su livelli altissimi. E' una certezza per il Toro.

RETTORE 6: Rispetto a Dellavalle si incarica di meno duelli, ma è attento per tutti i novanta minuti e non lascia grande manovra agli attaccanti giallorossi.

MUNTU 5.5: Inizia la sua partita con una palla velenosa persa che lancia Costa in velocità. Dopo l'errore cresce di tono con il passare dei minuti e gioca una ripresa più propositiva e grintosa. In crescita

SILVA 6: A centrocampo non incontra grossi ostacoli, fa girare bene il pallone e alimenta le iniziative da destra (63' CIAMMAGLICHELLA 6: Cerca di far salire i granata nel finale, tanti ribaltamenti di fronte lo vedono in prima linea)

RUSZEL 7: L'arma in più nel centrocampo del Torino. Recupera, ma non fa notizia, un'infinità di palloni ed è un osso duro con cui la Roma fatica a fare i conti. Prestazione maiuscola.

DALLA VECCHIA 6.5: Prova di personalità a centrocampo. L'intesa con Ruszel e Silva va affinandosi, sale di intensità negli ultimi venti minuti quando il Toro è meno efficace in fase offensiva per limitare le incursioni della Roma.

SAVVA 5.5: Si propone quando può sfruttando le qualità individuali. Crea una situazione interessante a fine primo tempo, costringe Marin a rischiare di causare un rigore. Poi va un po' a corrente alternata, ha le doti per incidere maggiormente (70' FRANZONI 6: Venti minuti di sacrificio, si mette al servizio della squadra abbassandosi per venire incontro al pallone)

PADULA 6: Il primo gol in maglia granata arriva proprio contro la Roma nella gara in cui è ex. Nel vivo già dai primi minuti, si fa ipnotizzare da Marin in avvio poi si riscatta al 25' con l'1-0 (70' LONGONI 6: Prova anche lui a tenere alto il baricentro e non arretrare)

NJIE 6: In attacco è il giocatore più pericoloso. Quando parte in velocità e tenta il dribbling diventa difficile da fermare. Tante occasioni create e falli guadagnati, gli manca la zampata per imbucare (80' ACAR sv)

ALL. SCURTO 6: La rete dell'1-1 è una doccia fredda anche per il tecnico. Le rimonte subite stanno diventando una costante ed è una qualcosa su cui il Toro sta lavorando da settimane. I granata hanno saputo condurre gran parte della gara, ma pagano un secondo tempo più contenuto e l'ultimo corner. Servirà maggior concretezza per non lasciare punti per strada.

