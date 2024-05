Primavera, le pagelle di Torino-Sampdoria 0-1: si salva Mendes

Il centrale portoghese gioca una buonissima gara contro i blucerchiati

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 6 maggio 2024 (modifica il 6 maggio 2024 | 19:23)

La Primavera del Toro cade in casa contro la Sampdoria per la punizione di Uberti. I granata cadono così ancora dopo la sconfitta nel derby della scorsa settimana. Una prestazione non particolarmente brillante da parte dei ragazzi di Scurto, ma va detto che lo 0-0 sarebbe stato il risultato più giusto.

ABATI 5.5: La Samp calcia praticamente solo una volta in porta e lo fa in occasione del gol. Lui è ben posizionato e Uberti calcia molto bene, ma la sensazione è che lui potesse fare meglio.

MARCHIORO 6: La sua crescita è evidente, la grande continuità di partite giocate lo sta aiutando. Spinge per tutta la partita e a volte viene anche troppo ignorato dai compagni. Nel finale si scalda, ma l'arbitro non estrae nessun cartellino.

BONADIMAN 5: Ritrova la titolarità occupando il posto dello squalificato Dellavalle. Non patisce l'anno in meno rispetto a gran parte degli avversari e nel primo tempo va anche vicino al gol. Nella ripresa poi combina la frittata, con il Toro sotto protesta troppo e viene espulso. Era invece un momento in cui serviva mantenere la calma.

MENDES 6.5: Chiamato a un ruolo da leader vista l'assenza di Dellavalle, lui lo interpreta bene e infatti i granata non rischiano quasi mai.

MUNTU 6: Oltre alla solita grinta, mette in mostra anche grande tranquillità palla al piede e nella gestione dei possessi. Spinge e si fa vedere in avanti con costanza, anche se non riesce a creare situazioni realmente pericolose.

DALLA VECCHIA 5.5: Si vede poco in mezzo. Nell'ultimo periodo sembra aver avuto una flessione. Prova a rendersi pericoloso con qualche inserimento, ma non è giornata. (80' NJIE SV)

RUSZEL 6: Prende un giallo a metà primo tempo che potrebbe metterlo in difficoltà, ma riesce a non patire l'ammonizione. Gioca una buona partita e viene tolto nel finale per rendere più offensiva la squadra. (80' MULLEN SV)

SILVA 5.5: Parte largo, ma si vede che non si sente proprio a suo agio. Fatica a trovare la posizione giusta e a fare la differenza. Nel primo tempo sbaglia diverse scelte, pur mettendo in mostra giocate interessanti. Ammonito per un tocco con il braccio, viene poi sostituito. (64' DELL'AQUILA 5.5: Prova a trovare i giusti spunti, ma la Samp lo chiude bene e lui alla fine non incide).

CIAMMAGLICHELLA 6: Nel primo tempo in avvio si mette in mostra con due strappi molto interessanti, che però non portano al gol. Nella ripresa ha una buona palla per segnare, ma la sfera prende un rimbalzo strano proprio davanti a lui e non inquadra lo specchio. È comunque uno degli ultimi a mollare.

PERCIUN 5.5: Fatica a entrare in partita, poi pian piano inizia a mettersi in mostra, anche se la Samp lo limita bene. Anche lui, come altri compagni, a volte si intestardisce troppo a cercare alcuni dribbling.

GABELLINI 5.5: Torna dal 1' con Padula out per squalifica. Riceve tanti palloni complicati, che fatica a gestire. Nella ripresa ha qualche pallone interessante, ma lui si intestardisce in qualche dribbling di troppo. (80' FRANZONI SV)

ALL. SCURTO 6: C'è poco da dire. La partita era da 0-0 per tanti motivi. Il suo Toro, innanzitutto, arrivava alla gara con diverse assenze pesanti (Dellavalle, Padula e Savva in particolare) e questo si è visto in campo. La partita non sembrava, già dalle prime battute, delle più positive, ma quanto meno i granata sono riusciti a contenere i blucerchiati. La sconfitta alla fine arriva per un gran gol (che forse poteva essere evitato). La sensazione è che i suoi ragazzi siano ancora stanchi e mentalmente non siano riusciti a lasciarsi alle spalle il periodo complicato.

