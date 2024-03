Primavera, Lecce-Torino 1-0: granata affondati nel finale, terzo ko consecutivo

Il Torino Primavera cade nel finale nella sfida contro il Lecce di Coppitelli, quando ormai lo 0-0 sembrava consolidato

Irene Nicola Redattore 3 marzo 2024 (modifica il 3 marzo 2024 | 13:19)

Terza sconfitta consecutiva in campionato per il Torino Primavera, caduto in extremis nel finale della sfida con il Lecce dell'ex Coppitelli. I salentini passano per 1-0 dopo una partita senza particolari sussulti in cui lo 0-0 sembrava ormai consolidato. All'88' però Dellavalle sbaglia a spazzare in area e consegna a Burnete il pallone che vale i tre punti. Amarezza per il Torino, che aveva tentato di rilanciarsi e si vede invece costretto ad arrendersi.

Primavera, Lecce-Torino: le scelte — Scurto conferma il 4-4-1-1, con qualche novità di formazione rispetto all'ultima uscita contro l'Atalanta. In difesa spicca il rientro di Bianay Balcot, out dall'infortunio subito con la Lazio quasi un mese fa. Il francese si posiziona come terzino sinistro prendendo il posto di Muntu, confermato conseguentemente a destra Marchioro; in mezzo i soliti Dellavalle e Mendes. A centrocampo il Toro deve fare i conti con l'assenza di Njie, squalificato dopo il rosso rimediato nel finale di gara con la Dea. Ciammaglichella, schierato sulla trequarti nell'ultima di campionato, scala così a esterno di centrocampo in coppia con Dell'Aquila; in mezzo confermati Dalla Vecchia e Silva. Sottopunta c'è Acar a innescare Gabellini.

Primavera, Lecce-Torino: primo tempo — Lecce e Torino partono a rilento, studiandosi. I granata provano per primi a dare lo strappo sfruttando l'estro di Ciammaglichella e le accelerazioni di Dell'Aquila, murato da Borbei all'8'. Subito dopo però il Toro corre un rischio enorme quando Mendes tenta un retropassaggio avventato per Abati non accorgendosi di McJannet sulla traiettoria. Abati esce dai pali e riesce a deviare il pallonetto di McJannet, protesta il Lecce sostenendo che l'intervento del portiere con le mani fosse fuori area ma non sussiste polemica per il direttore di gara. Si resta sullo 0-0, i granata accusano però il colpo del rischio subito. Contemporaneamente cresce la fiducia del Lecce, che si riaffaccia dalle parti di Abati con Daka dal limite, conclusione alle stelle da ottima posizione. Con il passare dei minuti anche il Toro si riassesta e la partita di fatto si arena su un sostanziale equilibrio senza regalare grandi occasioni. Il finale dà qualche brivido in più: McJannet lancia Burnete per un contropiede lampo, Abati sale e, pur correndo un rischio, alla fine ha la meglio. Per il Toro invece solo un punizione nel recupero battuta da Acar, nessuno arrivare per il tap-in.

Primavera, Lecce-Torino: secondo tempo — Alla ripresa il Lecce prova a mettere la freccia, Russo tiene vivo un pallone in area e cerca Burnete, tentativo in scivolata sporco ma angolato: Abati si rifugia in corner. Il Torino d'altro canto parte con poca spinta e si ritrova a contenere i salentini. Al 55' la squadra di Coppitelli va a un passo dalla rete: errore d'impostazione dei granata, Yilmaz ne approfitta e arriva all'altezza dischetto poi spreca clamorosamente non trovando lo specchio dal dischetto con solo più Abati da battere. Nei primi dieci minuti il Toro non si vede, allora Scurto interviene dalla panchina con la prima mossa: fuori Acar, dentro Longoni. A rilento, i granata tentano di ingranare e impegnano Borbei con il tacco di Marchioro. Al 63' squillo Toro: Bianay Balcot guadagna una punizione dal limite, Dell'Aquila in battuta va a botta sicura contro Borbei, che questa volta è decisivo nel togliere il pallone dallo specchio. La partita dei granata vive comunque di strappi estemporanei, mentre il Lecce è più consistente anche nelle iniziative. Scurto si gioca al 72' il secondo cambio: fuori Ciammaglichella, dentro Antolini (assente da dicembre). Nel quarto d'ora finale ultime cartucce da entrambi i lati per cercare di superare l'impasse dello 0-0. Ultimi cambi anche tra le fila granata all'80': fuori Bianay Balcot e Gabellini, dentro Perciun e Padula. Ma il Toro non riesce a proporsi, mentre il Lecce è più insidioso. E i granata pagano un errore fatale all'88'. Salentini sulla trequarti granata, cross dalla sinistra in mezzo all'area, Dellavalle va a spazzare ma sbaglia in pieno il tempo dell'intervento e lascia a Burnete il pallone a due passi da Abati per l'1-0 Lecce. Finisce nell'amarezza la partita del Toro, che proprio quando sembrava poter tornare a raccogliere un punto viene punito e finisce ko.

Primavera, Lecce-Torino il tabellino — LECCE-TORINO 1-0

Marcatori: 88' Burnete (L)

LECCE: Borbei, Addo, Pascalau, McJannet, Burnete, Yilmaz, Winkelmann (54' Agrimi), Daka, Minerva (84' Samek), Russo (68' Pacia), Esposito. Adisposizione: Lampinen-Skaug, Leone, Casciano, Davis, Basaric, Helm, Jemo, Vescan-Kodor. Allenatore: Coppitelli.

TORINO (4-4-1-1): Abati; Marchioro, Dellavalle, Mendes, Bianay Balcot (80' Perciun); Dell'Aquila, Dalla Vecchia, Silva, Ciammaglichella (72' Antolini); Acar (57' Longoni); Gabellini (80' Padula). A disposizione: Brezzo, Bellocci, Casali, Ruszel, Mullen, Keita, Magui. Allenatore: Scurto.

Ammoniti: 32' Minerva (L), 38' Gabellini (T), 46' Pascalau (L), 62' Esposito (L), 68' Longoni (T), 87' Yilmaz (L)

