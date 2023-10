Primavera, Scurto post Torino-Lecce 6-1: “Risultato che dà fiducia”

Oggi un segnale importante è arrivato nel secondo tempo, avete tenuto l'intensità rispetto ad altre volte. Come valuta questo aspetto? Sicuramente è molto positivo. Sul 3-1 ci sono tornate un po' in mente le rimonte che abbiamo subito. Giocavamo contro una squadra di grande valore, visto che il Lecce ha tenuto molti ragazzi che hanno vinto il campionato scorso. Aver tenuto un buon ritmo nel secondo tempo è stato importante e abbiamo finalmente concretizzato.

Come sta valutando l'inserimento dei nuovi arrivati? Questo è un gruppo formato da tanti ragazzi bravi. Sicuramente i nuovi arrivati hanno bisogno di tempo. É chiaro che ragazzi come Padula, Savva, Njie, Dellavalle e Antolini che hanno già giocato nel campionato scorso siano più pronti. Siamo però soddisfatti di tutti, di come si stanno impegnando e di come stanno crescendo i nuovi. Chi è entrato oggi lo ha fatto con grande impegno, dando un bel segnale.