Primavera, Scurto post Torino-Monza 4-0: “Cerchiamo di far crescere i ragazzi”

Le dichiarazioni del tecnico granata al termine della sfida con il Monza

Irene Nicola Redattore 10 marzo 2024 (modifica il 10 marzo 2024 | 18:44)

Dopo tre sconfitte, siete tornati alla vittoria in modo convincente. È il Toro che vi aspettate per il finale di stagione?"Oggi abbiamo fatto una buona partita e abbiamo anche recuperato qualche ragazzo fuori da tanto per infortunio, quindi eravamo anche a un livello più alto. Si è visto e abbiamo fatto una buona partita, è chiaro che nell'ultimo periodo abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà, ma i ragazzi hanno stretto i denti ed è difficile chiedere di più. Hanno bisogno di tempo per migliorarsi ma sono contento di come lavorano al di là dei risultati"

A proposito di rientri, oggi sono tornati titolari Ruszel, Antolini e Padula. Come li hai visti e qual è la sensazione su Antolini, uscito per infortunio?"I ragazzi che sono rientrati oggi avevano bisogno di tempo per migliorare la condizione. Oggi era importante cominciare a riprendere confidenza e mettere minuti nelle gambe. Antolini non so se sia fatto male o se sente paura quando percepisce fastidio. Lo valuteremo.

La sorpresa di giornata è stata Kabic. Dobbiamo aspettarci di rivederlo in ottica di inserimento verso la Prima squadra?"Kabic è un giocatore della prima squadra, quando hanno bisogno noi siamo a disposizione. Anche Savva che è stato aggregato in prima squadra ci da soddisfazioni, noi siamo molto contenti. Cerchiamo di far crescere i ragazzi con grande serenità per portarli in prima squadra"

La vittoria dà respiro alla classifica in ottica fasi finali... "Noi facciamo il possibile per vincere e per crescere. cercheremo di dare il massimo senza alcun tipo di pressione, è un obiettivo che se arriverà sarà qualcosa in più, ma se non arriva non sarà un problema perchè è un obiettivo che non ci è stato chiesto."

Con il Monza era a disposizione anche Mullen, arrivato a gennaio. Come sta e quando potrà esservi d'aiuto per il finale?"Sta meglio, sta cercando riprendere la condizione. Ora sta crescendo come prestazioni e penso che nelle prossime settimane potrebbe essere pronto per giocare"

