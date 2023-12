Primavera, Scurto post Torino-Udinese 3-2: “Dell’Aquila pronto a tornare”

Il Torino Primavera si è imposto contro l'Udinese nella gara odierna di Orbassano: i granata, dopo essere andati in svantaggio, sono saliti in cattedra e hanno messo a segno tre reti grazie alla doppietta di Franzoni e al gol di Savva. Inutile la rete dei friulani nel finale. Al termine della gara Toro News ha intervistato il mister dei granata, Scurto, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai nostri microfoni.

"Abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo eravamo un po' più in difficolta anche perché abbiamo cambiato modulo per dare spazio a qualche ragazzo che ha giocato di meno e dunque abbiamo giocato con uno schema a cui siamo meno abituati. Però poi nel secondo tempo la squadra ha reagito, abbiamo creato tante occasioni e probabilmente potevamo chiuderla anche prima. Nel complessivo abbiamo fatto una buona partita, c'è anche qualche ragazzo che fino ad ora ha avuto meno spazio ed oggi ha avuto la possibilità di disputare la gara. Marchioro e Keita ad esempio ha fatto bene, siamo soddisfatti".

"Ha delle qualità sicuramente importanti. Ha fatto un'ottima partita: due gol belli. In quello lui è molto bravo. Calciare in porta dentro l'area di rigore è una sua caratteristica importante. Davanti abbiamo degli attaccanti che stiamo ruotando, tra cui Gabellini e Padula che si è fatto male. Siamo soddisfatti di tutti. Devo dire che quando hanno giocato hanno mostrato le loro qualità".

Qualcosina dietro va sistemato, a Verona già c'era stato qualche segnale... Forse si concede un po' di più, bisogna preoccuparsi? "Sicuramente è un dato di fatto che quest'anno subiamo tanti gol e ne facciamo tanti. Molto dipende dal modo di giocare: siamo aggressivi e ci esponiamo a delle ripartenze a spazi larghi, è una cosa messa in conto. Dobbiamo cercare di sfruttare meglio le occasioni che abbiamo. A Verona e in altre partite abbiamo creato tante occasioni senza riuscire ad essere concreti. Dietro dobbiamo migliorare. Bisogna metterlo in conto giocando con tanti uomini sopra la linea della palla. Una situazione che conosciamo, lo sappiamo. Dobbiamo migliorare dietro e cercare di concretizzare davanti".