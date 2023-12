Primavera, Torino-Cagliari 3-1: vittoria granata in scioltezza

Il Torino Primavera domina la sfida con il Cagliari e si porta in zona playoff

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera si impone con autorità nello scontro diretto con il Cagliari. Serviva una vittoria ai granata di Scurto per lanciarsi in zona playoff approfittando dei tanti scontri diretti di giornata e i tre punti sono arrivati. Savva dà il vantaggio ai granata, poi il rigore di Carena riapre i giochi. Tra fine primo tempo e inizio secondo il Toro prende il largo con Franzoni e Dellavalle dal dischetto per il 3-1 finale e solo Iliev evita un parziale più pesante per i sardi. Prova di carattere dei granata, sempre in controllo del match. Segnale importante anche in ottica classifica: il Toro ora è quinto posto in zona playoff.

Primavera, Torino-Cagliari: le scelte — Per la sfida al Cagliari, Scurto torna al 4-3-3 dopo il 3-4-3 visto in Coppa Italia. In porta ancora Bellocci. La difesa viene rimaneggiata dopo l'infortunio nel riscaldamento di Bianay Balcot: Dellavalle scala a terzino destra, centrali Mendes e Rettore, a sinistra c'è Antolini. Un cambio anche a centrocampo: Dalla Vecchia dal 1' come mezzala destra al posto di Silva, completano il reparto Ruszel e Ciammaglichella sulla sinistra. In attacco il tridente con Franzoni titolare dopo la doppietta in Coppa Italia al centro, esterni Savva e Njie.

Primavera, Torino-Cagliari: il primo tempo — Il primo affondo della partita è del Cagliari, che si lancia in velocità affidandosi a Konate, chiuso però da Dellavalle. Anche Mutandwa prova a sfondare sul versante opposto, a destra, dopo una palla persa da Antolini sulla trequarti ma Rettore lo ferma. Il Toro non incide particolarmente in attacco nella prima fase e si fa vedere solo su punizione con il cross di Savva che diventa di fatto un tiro di facile presa alta per Iliev. Al 17' arriva la prima vera occasione per la Primavera granata: sgroppata di Dellavalle, cross per Savva che aggancia al volo in area ma conclude poi sull'esterno della rete. La risposta del Cagliari c'è subito: Rettore liscia il pallone nel tentativo di impostare dal basso, arriva Mutandwa che sbatte sul muro di Bellocci. Ma alla fine a mangiarsi le mani di più è il Toro, che al 22' ha un'altra chance clamorosa per andare in vantaggio: fa tutto bene Njie, che si invola a sinistra e si inventa una serpentina in area, arriva il cross per Savva che aggancia al volo ma dall'altezza del dischetto spara altissimo e si dispera. Al 29' è Njie a sfiorare la rete, di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ruszel. Le iniziative del Toro si fanno più consistenti e alla fine il meritato vantaggio arriva al 33'. Azione sviluppata sulla sinistra, Antolini arriva a fondo campo poi crossa in mezzo, Savva sopraggiunge in area e sorprende Iliev gonfiando la rete. Dura però poco la gioia del Toro, che al 35' vede la gara riaprirsi con il fallo di Rettore in area su Vinciguerra. Il rigore c'è e il direttore di gara lo assegna subito: sul dischetto va Carboni che spiazza Bellocci e fa l'1-1. Il Cagliari si galvanizza e si riaffaccia dalle parti di Bellocci con la rasoiata di Sulev, di poco fuori. Il finale di frazione così si accende. Il Torino reagisce d'orgoglio e sfiora la rete con Ciammaglichella murato sul più bello, la palla resta però in area e dopo un parapiglia finisce a Franzoni che con un diagonale sul secondo palo sigla il 2-1. Occhio al Cagliari, che resta vivo e allo scadere si mangia le mani con il colpo di testa di Catena che si spegne per un soffio sull'esterno della rete.

Primavera, Torino-Cagliari: il secondo tempo — Alla ripresa subito un cambio per Scurto: fuori Rettore dopo un primo tempo difficoltoso, dentro Bianay Balcot che nonostante i problemi avuti prima del fischio iniziale riesce a esserci per la ripresa. Il francese prende possesso della corsia destra, Dellavalle torna a fare il centrale con Mendes. Dopo un avvio equilibrato, il Toro ha al 55' la chance di allungare le distanze. Ciammaglichella viene vistosamente atterrato da Catena in area: secondo rigore della partita, questa volta però è a favore dei granata. Dal dischetto va capitan Dellavalle, che spiazza Iliev e sigla il 3-1 portandosi a cinque reti stagionali. Il Cagliari prova a scuotersi e in contropiede spaventa il Torino con Mutandwa che scarta Bellocci uscito dai pali, arriva però Antolini che salva clamorosamente sulla linea di porta. Da lì in poi è dominio granata. Savva e Ciammaglichella vanno a un passo dalla rete, nel complesso il Toro è padrone del gioco. Al 74' Scurto fa il secondo cambio della partita: fuori Franzoni, dentro Silva. Il Torino passa così al 4-4-2 con Ciammaglichella e Njie in attacco e sfiora ancora una volta il gol: miracoloso due volte Iliev prima su Njie e poi su Ciammaglichella. Al 76' secondo rigore in favore del Torino per un fallo di Mutandwa in area su Ruszel. Sul dischetto si presenta questa volta Njie, ma Iliev è in stato di grazia e gli sbarra la porta mantenendo il risultato sul 3-1. Dopo il rigore sbagliato c'è un battibecco con Njie che viene ammonito e subito dopo sostituito con Gabellini, anche lui murato da Iliev dopo qualche minuto dal suo ingresso. Nel finale il Toro non concede nulla e si limita a gestire il risultato, pagando solo il giallo a Ruszel che era diffidato e salterà la prossima partita. Finisce 3-1 a Orbassano, quarta vittoria consecutiva (quinta considerando la Coppa Italia) tra le mura amiche per il Torino.

Primavera, Torino-Cagliari: il tabellino — TORINO-CAGLIARI 3-1

Marcatori: 33' Savva (T), 36' rig. Carboni (C), 42' Franzoni (T), 55' rig. Dellavalle (T)

Torino (4-3-3): Bellocci; Dellavalle, Rettore (46' Bianay Balcot), Mendes, Antolini; Dalla Vecchia, Ruszel, Ciammaglichella; Savva, Franzoni (74' Silva), Njie (79' Gabellini). A disposizione: Cabella, Acar, Perciun, Longoni, Bonadiman, Gabellini, Keita, Muntu, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Cagliari: Iliev, Arba, Idrissi (81' Deriu), Carboni, Sulev (60' Pulina), Cogoni, Mutandwa (81' Achour), Vinciguerra, Catena (60' Pintus), Konate, Marcolini (81' Malfitano). A disposizione: Renna, Conti, Balde, Franke, Casali. Allenatore: Pisacane.

Ammoniti: 59' Mutandwa (C), 78' Njie (T), 84' Ruszel (T)

