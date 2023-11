Primavera, Torino-Fiorentina 2-1: i granata tornano alla vittoria

Il Torino Primavera torna a raccogliere i tre punti nella sfida accesissima con la Fiorentina: decide la rete di Gabellini

Irene Nicola Redattore

Serviva una vittoria al Torino per riprendere la corsa e mettere punti importantissimi in ottica classifica. La vittoria arriva nel rematch della semifinale scudetto con la Fiorentina. Una gara dai nervi tesi, che si apre con il vantaggio granata di Ruszel e si accende dopo il rigore inesistente fischiato in favore della Viola e realizzato da Sene tra le proteste per la decisione arbitrale. Al 70' però Gabellini trova lo spunto vincente per il 2-1, una rete pesantissima che consegna i tre punti al Torino, bravo a gestire un finale di sofferenza.

Primavera, Torino-Fiorentina: le scelte — Diverse le novità tra le fila del Torino per il match con la Fiorentina. Bellocci torna titolare tra i pali dopo la sfida con la Lazio, ancora indisponibile Abati. In difesa la sorpresa è Mendes titolare e l'assenza di Antolini. Si ridisegna quindi il reparto con Mendes e Rettore centrali, Dellavalle scala a terzino destro e di conseguenza a sinistra si posiziona Bianay Balcot. A centrocampo torna negli undici dopo l'infortunio Silva come mezzala destra, in mezzo Ruszel e a sinistra Dalla Vecchia. Reparto offensivo in gran parte rivoluzionato. Sulla trequarti spazio alla coppia inedita Ciammaglichella-Longoni, out Savva e in panchina Njie. La prima punta è sempre Padula.

Primavera, Torino-Fiorentina: il primo tempo — Il Torino si fa vedere dopo appena 4' con la prima occasione della partita. Silva trova con un filtrante millimetrico Padula all'altezza del dischetto, l'ex Roma viene però chiuso sul più bello. I granata tengono un baricentro alto e si propongono in una veste offensiva, dando però anche modo alla Fiorentina di partire in ripartenza. Con il passare dei minuti la manovra granata inizia a diventare più macchinosa e la partita si arena su un sostanziale equilibrio. Al 23' il Toro ha finalmente una nuova chance per dare lo strappo, Longoni cerca con un cross Padula che cade nell'uno contro uno con Martinelli prima di far suo il pallone. Si resta sullo 0-0, ma i granata si scuotono e al 27' trovano finalmente il vantaggio. Bravo Dellavalle, salito a dar sostegno all'offensivo, a tener viva un'iniziativa sulla destra: cross in mezzo all'area, Comuzzo mura con decisione ma la palla finisce sui piedi di Ruszel che dalla distanza con un missile gonfia la rete senza dar spazio alla replica di Martinelli. Dopo il vantaggio arriva anche una tegola per i granata: Padula sente tirare la coscia destra, cambio immediato e dentro Gabellini. La Fiorentina resta in partita e al 33' ha una clamorosa chance per pareggiare i conti. Errore difensivo dei granata, Rettore manca il pallone e lascia a Sene un tap-in a due passi da Bellocci, che però è miracoloso e devia il pallone oltre il palo (poi si alza anche la bandierina del fuorigioco). Anche la Viola conta nel finale di frazione un forfait: Martinelli lascia i pali per infortunio e al suo posto entra Vannucchi.

Primavera, Torino-Fiorentina: il secondo tempo — Alla ripresa la Fiorentina parte cercando di bucare due volte la retroguardia granata, che chiude. Il Toro risponde con una bella azione manovrata nata da un recupero di Gabellini a centrocampo, scambio con Longoni che trova un bel filtrante per Dalla Vecchia: cross teso in mezzo, Ciammaglichella cerca il tap-in ma arriva un attimo in ritardo. Al 51' altra tegola per il Torino che perde dopo Padula anche Silva per infortunio: entra così Njie. Al 56' la gara si riaccende. Sene aggancia palla al limite dell'area, Bellocci esce dai pali e prova a intervenire sul pallone andando di testa prima che Sene possa metterlo a terra. Il portiere granata interviene nettamente sul pallone e viene poi travolto. Il direttore di gara dà tutt'altra letture e invece di assegnare il giallo a Sene indica il dischetto e fischia il rigore in favore della Fiorentina. Una beffa per i granata. Dagli undici metri poi Sene spiazza Bellocci e sigla l'1-1. I nervi diventano tesi, il Torino prova a dare lo strappo per tornare in vantaggio. Clamorosa occasione per i granata al 64': Dellavalle di testa fa da sponda, Njie è libero di colpire di testa ma non inquadra la porta da ottima posizione. Subito dopo Ciammaglichella innesca Longoni, chiuso sul più bello; sul corner successivo Torino ancora a un passo dal gol con il tap-in di Gabellini ribattuto sulla linea. Al 70' arriva un meritatissimo 2-1 per il Torino, con un gol splendido di Gabellini. L'incursione vincente arriva da sinistra dove Bianay Balcot trova Gabellini, che da posizione defilata gonfia la rete insaccando il pallone sotto la traversa. Il finale di gara è accesissimo. La Viola spinge e ci prova dalla distanza con Caprini, che conclude a fil di palo; poi ancora Caprini al volo mette alla prova i riflessi di Bellocci. Il Toro si chiude nella propria metà campo per gli ultimi minuti che sono di sofferenza, ma regge bene l'urto della Fiorentina e porta a casa tre punti d'oro.

Primavera, Torino-Fiorentina: il tabellino — TORINO-FIORENTINA

Marcatori: 27' Ruszel (T), 58' rig. Sene (F), 70' Gabellini (T)

TORINO (4-3-2-1): Bellocci; Bianay Balcot, Mendes, Rettore, Dellavalle; Silva (53' Njie), Ruszel, Dalla Vecchia; Longoni, Ciammaglichella; Padula (29' Gabellini). A disposizione: Cabella, Acar, Desole, Perciun, Bonadiman, Di Paolo, Muntu, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto

Fiorentina: Martinelli (39' Vannucchi), Vigiani (75' Ievoli), Biagetti, Comuzzo, Sene, Romani, Rubino (63' Padilla), Braschi (63' Caprini), Fortini, Amatucci (75' Puzzoli), Harder. A disposizione: Scuderi, Vitolo, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Elia. Allenatore: Galloppa.

Ammoniti: 20' Ruszel (T), 67' Dellavalle (T), 69' Amatucci (F), 71' Dalla Vecchia (T), 84' Njie (T)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.