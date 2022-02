Primavera, Torino-Lecce 1-1: un pari che sta stretto ai granata

La Primavera del Torino non va oltre al pari contro il Lecce, fermandosi sull’1-1. Un risultato che permette di tornare a fare punti dopo tre ko consecutivi, ma che sta stretto ai granata. La squadra di Coppitelli è infatti stata padrone...

Irene Nicola

La Primavera del Torino non va oltre al pari contro il Lecce, fermandosi sull'1-1. Un risultato che permette di tornare a fare punti dopo tre ko consecutivi, ma che sta stretto ai granata. La squadra di Coppitelli è infatti stata padrone del gioco per tutta la partita, ma ha pagato le imprecisioni al momento della finalizzazione. Alla fine arriva un punto in rimonta, a firma di Baeten.

LE SCELTE - Federico Coppitelli schiera la Primavera granata con il consueto 4-3-3. In porta sempre Milan, nella retroguardia invece due cambi rispetto al match con l'Atalanta: Dellavalle parte dalla panchina lasciando posto a Pagani sulla destra, in mezzo invece torna N'Guessan insieme a Reali dopo aver scontato la squalifica, a sinistra inamovibile Angori. In mezzo al campo Garbett, Savini e Di Marco. Nel tridente offensivo confermato Stenio a sinistra, torna Baeten a destra dopo la squalifica e come punta centrale parte dal primo minuto Akhalaia.

PRIMO TEMPO - Nella prima frazione, il Torino domina ma senza trovare un varco. Le prime incursioni arrivano da Akhalaia, che in un paio di minuti guadagna un angolo e una punizione dal limite. Sulla seconda è pericoloso il tentativo di Baeten e subito dopo il rimorchio di Di Marco. I granata sono padroni del campo e al 12' vanno vicinissimi al vantaggio: Angori in battuta va a cercare N'Guessan, che al volo appoggia in porta a colpo sicuro trovando però la respinta provvidenziale di Samooja. E' poi l'altro centrale Reali a sfiorare il gol scheggiando la traversa con un destro dal limite in occasione di un altro calcio piazzato. Il Torino è padrone del gioco, ma a volte concede qualche spazio di troppo. Una leggerezza che costa cara perché nel farlo subisce uno svantaggio che non avrebbe meritato. Al 33' i granata escono male dall'area, Akhalaia perde palla a centrocampo e Carrozzo recupera, vincendo poi il duello con Reali che scivola e andando a rete con un diagonale angolato. Al 42' altro squillo del Lecce con Lemmens, Milan però dice no da distanza ravvicinata. E nel finale non resta tempo alla squadra di Coppitelli, che prova solo un timido colpo di testa di Akhalaia su ennesimo cross di Angori.

SECONDO TEMPO - In ripresa il Torino spinge da subito per recuperare lo svantaggio e ci riesce immediatamente. Al 46' Akhalaia viene trattenuto in area, è rigore per i granata. Sul dischetto non sbaglia Baeten che porta il match sull'1-1. Continua il pressing del Toro, vicinissimo al 2-1 al 53': Pagani trova un cross perfetto per Akhalaia, che colpisce di testa. Samooja si immola ancora, poi Zanetti sulla ribattuta spara altissimo da distanza ravvicinata. Subito dopo Garbett si rende ancora pericoloso. Il Lecce si chiude nella propria metà campo e limita i danni, non facendo raddoppiare i granata, che peccano di precisione al momento della finalizzazione. Coppitelli allora si gioca i primi due cambi al 70': fuori Di Marco e Zanetti, dentro La Marca e Caccavo. La Primavera del Toro non riesce però a finalizzare, allora Coppitelli spende gli ultimi tre cambi per il finale: fuori Pagani, Garbett e Akhalaia, dentro Dellavalle, Lindkvist e Rosa. Non basta: Angori prova il tutto per tutto con un mancino dalla distanza, di poco largo.

IL TABELLINO

TORINO-LECCE 1-1

Marcatori: 33' Carrozzo (L), 46' Baeten (T)

TORINO (4-3-3):: Milan; Pagani (83' Dellavalle), N'Guessan, Reali, Angori; Garbett (83' Lindkvist), Savini, Di Marco (70' La Marca); Baeten, Akhalaia (83' Rosa), Zanetti (73' Caccavo). Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Vismara, Sassi, Amadori, Polenghi, Wade, Giorcelli, Gineitis.

LECCE: Samooja, Nizet (78' Oltremarini), Hasic, Salomaa (60' Pascalau), Vulturar, Johannson, Carrozzo, Macri, Torok, Daka, Lemmens, Burnete (53' Scialanga). Allenatore: Grieco. A disposizione: Bufano, Dima, Russo, Dreier, Coqu.

Ammoniti: 30' Burnete (L), 48' Akhalaia (T), 48' Nizet (L)

