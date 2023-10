Primavera, Torino-Lecce 6-1: i granata si riscattano alla grande

Primavera, Torino-Lecce: il primo tempo

Il Torino parte forte facendo tremare il Lecce dopo appena 3'. Imbucata di Njie a sinistra che lascia impreparata la difesa salentina, a rimorchio dal limite dell'area arriva Silva a botta sicura: Lampinen-Skaug si immola. Il Toro è in palla e conquista al 6' un rigore per un tocco di mano in area salentina. Sul dischetto va Padula, che spiazza Lampinen-Skaug per l'1-0. Il Lecce però è vivo e batte subito un colpo: Vescan-Kodor si lancia in ripartenza anticipando la difesa granata, si trova a tu per tu con Abati e calcia addosso al portiere granata. Un altro rigore dà l'occasione al Torino di portarsi sul doppio vantaggio al quarto d'ora: lo guadagna Savva, che cade in area dopo un contrasto con Agrimi in area. Sul dischetto va capitan Dellavalle, che batte ancora Lampinen-Skaug gonfiando la rete. La squadra di Scurto è in controllo della partita e ha le occasioni per poter allargare il vantaggio. Ci riesce al 26' Padula sugli sviluppi di un calcio di punizione guadagnato sulla trequarti. Ruszel in battuta cerca la sponda di testa di Rettore, che trova l'imbucata dell'attaccante ex Roma per il 3-0. Poco dopo Acar tenta la conclusione dalla distanza, strappando gli applausi del pubblico presente a Orbassano. Nel finale però il Lecce si rimette in corsa con una gran botta dalla distanza di Vulturar, su cui Abati non può dire nulla. Il Toro non si disunisce e a sua volta sfiora la rete con un pallonetto di Savva di poco alto sopra la traversa. Si va a riposo sul 3-1, nonostante un brivido finale per i granata sugli sviluppi di un corner con Agrimi che non approfitta dell'uscita a vuoto di Abati.