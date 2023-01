Primavera, Udinese-Torino 2-1: occasione persa per i granata, passano i friulani

La Primavera del Torino cade a Udine: i friulani rimontano il gol del momentaneo vantaggio granata firmata da Ansah

Irene Nicola

Il Torino Primavera cade contro l'Udinese e spreca l'occasione di portarsi in vetta in solitaria in attesa di capire l'esito del match della Roma. Su un campo fortemente condizionato dal vento, i granata non riescono a strappare nemmeno un punto. Prima il vantaggio ad opera di Ansah, poi nella ripresa la rimonta friulana. I granata di Scurto non perdevano in campionato addirittura da fine ottobre.

Primavera, Udinese-Torino: le scelte — Per la sfida contro l'Udinese, Scurto torna al 4-3-1-2. Tra i pali Passador, davanti a lui Scurto conferma gran parte della difesa vista contro la Sampdoria. Assente solo N'Guessan, spazio allora alla coppia di centrali Wade-Anton; sulle fasce ancora out Antolini, al suo posto sempre Opoku a sinistra, a destra invece c'è Dellavalle, alla prima presenza stagionale in Primavera. Ruszel dirige le operazioni a centrocampo, con Silva e Ruiz a completare il terzetto. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Scurto opta per confermare Ansah e Jurgens, dietro di loro si muove Dell'Aquila sulla trequarti.

Primavera, Udinese-Torino: il primo tempo — Il forte vento di Udine condiziona la prima parte di gara, rendendo nulli i lanci lunghi e cambiando le traiettorie. I granata allora non riescono a sfruttare le punizioni di Ruiz e provano a farsi vedere in avvio con il solito Jurgens, che conclude di poco largo con un diagonale mancino. Poi il Torino inizia a carburare e va vicino al gol al 17', quando Ansah nascono il pallone ad Abdalla, ma trova la pronta respinta di Mosca. Subito dopo si mette in proprio Dell'Aquila, con un bel mancino terminato sull'esterno della rete. E' il momento migliore dei granata, che si mangiano le mani per non aver sfruttato meglio una palla lasciata da Mosca sulla linea di porta dopo un corner calciato da Dell'Aquila. Il pressing porta i suoi frutti. Al 22' infatti l'Udinese si fa male da sola. Cocetta tenta un retropassaggio avventato per Mosca, ancora più avventato nel tentativo di rinvio che diventa un appoggio per Ansah, bravo a sfruttare l'errore dei friulani e a imbucare in porta il gol del vantaggio. Dopo l'1-0 i granata continuano a spingere, ma senza riuscire a pungere se non con una splendida punizione dalla trequarti di Dell'Aquila, con Mosca che questa volta si supera. Il resto della frazione scorre senza particolari squilli, con Passador che termina i primi 45' senza essere chiamato in causa.

Primavera, Udinese-Torino: il secondo tempo — Nella ripresa il Torino gioca con il vento a sfavore e deve fare più attenzioni ai contropiedi in velocità dei friulani. Centis impegna Passador a inizio frazione, i friulani crescono di intensità mentre i granata faticano. Così l'Udinese prende fiducia e campo, con Asante che al 54' si gira all'altezza del dischetto e sfiora il gol. Scurto prova allora a cambiare le carte in tavola e fa subentrare Caccavo ad Ansah. Con un errore però il Torino si fa male da solo. Anton sbaglia un disimpegno e, complice il vento, serve direttamente Asante che sigla l'1-1 battendo Passador al 58'. Tutto da rifare per i granata, in difficoltà a questo punto e inoffensivi. Asante si conferma il più pericoloso dei suoi e ha anche sui piedi al 70' la palla del ko per i granata, sprecata dal limite dell'area. Il Torino si slega e non riesce a rendersi mai pericoloso, affidandosi spesso a lanci lunghi che difficilmente arrivano a destinazione. Poi una fiammata con Silva che al 75' prova a dare la scossa ai suoi con una discesa sulla sinistra che termina con una conclusione che fa tremare la traversa, Dell'Aquila sulla ribattuta calcia male senza trovare lo specchio. Poco dopo però il Torino rischia un déjà-vu del primo gol. Retropassaggio avventato per Passador, che prova a spazzare a campanile. La palla però resta lì, Pejicic va a botta sicura e Passador si supera. Il 2-1 dell'Udinese arriva però all'84', ancora una volta i granata non sono precisi nel disimpegno difensivo, flipper in area con Wade che di testa serve di fatto Ulineia, libero di affondare il colpo del ko. Nei minuti di recupero il Torino prova a dare il tutto per tutto, con Scurto che butta nella mischia anche Njie e Corona nel tentativo di agguantare un pari.

Primavera, Udinese-Torino: il tabellino — UDINESE-TORINO 2-1

Marcatori: 22' Ansah (T), 58' Asante (U), 84' Ulineia (U)

Udinese: Mosca, Geuessand, Cocetta, Centis, Ulineia Buta, Iob, Russo, Zunec, Abdalla, Asante, Pejicic A disposizione: Mecchia, Tedeschi, Di Lazzaro, Panagiotakopoulos, Nwachukwu, Nuredini, De Crescenzo. Allenatore: Sturm.

Torino (4-3-1-2): Passador; Wade, Dellavalle, Anton, Opoku; Silva (82' Njie), Ruszel, Ruiz; Dell'Aquila; Ansah (54' Caccavo), Jurgens (82' Ciammaglichella). A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, D'Agostino, Corona, Savva, Bura, Barzago, Taouri, Capac Allenatore: Fioratti.

