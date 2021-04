Sassuolo-Torino Primavera, la probabile formazione granata: Kryeziu infortunato

Kryeziu assente perché infortunatosi con la Nazionale, in avanti dovrebbe giocare il duo Oviszach-Vianni

LE SCELTE - La partita contro il Sassuolo arriva dopo due settimane di lavoro in cui comunque Coppitelli non ha ancora potuto lavorare con continuità con tutti i ragazzi. Uno non l'ha ancora visto al lavoro e non ce l'avrà a disposizione per la gara in Emilia: Altin Kryeziu. L'ex Spal si è infortunato in Nazionale e non ci sarà, così come sarà ancora assente Ibrahim Karamoko, che rientrerà dalla squalifica a fine mese. Qualche dubbio anche sulla disposizione della squadra. Coppitelli potrebbe riproporre il 3-4-1-2 già visto con Cottafava o dare continuità al 4-3-1-2. Gli 11 molto probabilmente saranno gli stessi a prescindere dal modulo, varierebbe solamente la loro disposizione in campo. In difesa dovrebbero esserci Todisco e Celesia come terzini, mentre il duo Portanova-Spina per vie centrali. A centrocampo Continella e Freddi Greco terzini, mentre Tesio sarà il play. Horvath trequartista, dovrebbe giocare alle spalle della coppia Vianni-Oviszach.