Torino, chi è N’Guessan: difensore e leader in Primavera, Juric lo stima da tempo

Torino, chi è N'Guessan: profilo e caratteristiche del centrale granata

"N'Guessan ha le potenzialità del difensore che mi piacciono" ha affermato Ivan Juric prima della sfida con il Verona, parlando dei prospetti granata in Primavera. Un attestato di stima che diventa un punto di partenza su cui lavorare. N'Guessan rispecchia in pieno i criteri fisici sui cui Juric ha spesso insistito in questi due anni. Spicca per stazza, essendo alto 1.88m, e sa usare la fisicità a proprio vantaggio nel corpo a corpo. N'Guessan ha lavorato prevalentemente con la difesa a quattro - ricoprendo il ruolo di centrale di destra - ma è anche stato provato come braccetto nella difesa a tre. Il centrale francese si è fatto apprezzare sin dalle prime uscite in Primavera per la precisione e l'efficacia dei suoi anticipi difensivi. Ha dovuto lavorare invece su una maggiore pulizia per limitare un neo del suo primo anno in granata, gli eccessivi gialli. Sa impostare dal basso e quest'anno ha preso maggior fiducia nel salire in avanscoperta per far partire l'azione o per chiuderla, mettendo in pratica i dettami di Juric. Ora il tecnico croato valuterà nuovamente il francese e toccherà con mano la sua crescita: N'Guessan vuole rispettare le aspettative.