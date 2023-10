Torino, i giovani in Nazionale: Dellavalle sempre più protagonista

Sono stati dodici i ragazzi delle giovanili del Torino convocati dalle rispettive nazionali e gran parte di loro sono stati protagonisti in ambito internazionale. Rispetto all’ultima sosta per le nazionali la novità era stata la mancata convocazione in azzurro di Aaron Ciammaglichella, mentre gli altri ragazzi sono stati confermati. Nelle giovanili italiane sono stati chiamati Cammarota, Costantino, Moraglio, Piano e Pierro per lo stage dell’Under 15 al quale avrebbero dovuto partecipare anche Marangon e Scibilia (indisponibili non hanno potuto prendere parte al raduno degli azzurrini).