Si è concluso un fine settimana molto positivo per le giovanili del Torino al di sotto della Primavera. Tutte le squadre sono state imbattute e solamente l'Under 18 non è riuscita a vincere. I risultati e le prestazioni fornite dai giocatori fanno comunque sorridere i granata dopo un lungo periodo avaro di soddisfazioni. Tre squadre in campo, due vittorie nette e un pareggio spettacolare.