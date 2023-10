Torino Primavera, a Ferentino contro il Frosinone per rialzare la testa

Dopo aver pagato con una sconfitta le ingenuità commesse nella gara contro la Sampdoria, il Torino Primavera vuole voltar pagina e si prepara a tornare in campo. Seconda trasferta consecutiva per i granata, che questa volta si presenteranno a Ferentino per sfidare domani, domenica 29 ottobre alle ore 11, il Frosinone.

In questa prima parte di stagione il Torino sta ancora cercando di trovare un equilibrio. Da una parte c'è una squadra granata capace di sfornare anche grandi prestazioni e di essere dominante, dall'altra sono emerse difficoltà nella gestione delle fasi della partita e qualche pecca di ingenuità, come si è visto proprio contro la Sampdoria. Per questi motivi il Frosinone è un altro banco di prova. I granata vogliono dimostrare il proprio valore al di là dei risultati altalenanti, ritrovare fiducia e mettere in cassaforte punti importanti.

Torino Primavera, a Ferentino per sfidare un Frosinone in difficoltà

Il Frosinone è un avversario che sta vivendo un momento di difficoltà importante. I ciociari, una delle sorprese dello scorso campionato (chiuso al decimo posto, dopo una lunga permanenza in zona playoff minata da un crollo nel girone di ritorno), occupano attualmente l'ultimo posto in classifica con 1 solo punto raccolto in 7 giornate. Per il Toro quindi sulla carta arriva un impegno agevole, ma occhio a non sottovalutare una squadra che ha un gran bisogno di punti per scappare dalla zona retrocessione. D'altro canto i granata cercano punti altrettanto importanti per ricucire il gap dalla zona playoff. A Ferentino servirà un Toro chiamato a ritrovare il gioco corale, cinico sotto porta e nella gestione della partita. Lo scorso anno i granata a Ferentino avevano raccolto i tre punti con una vittoria d'autore, un 3-0 firmato dalla doppietta di Caccavo e dal rigore di Savva. Ora l'obiettivo è cercare di ripetersi per rialzare la testa.