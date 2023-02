Torino Primavera, a Milano contro l’Inter per confermarsi in vetta

Il Torino sfida l'Inter per confermare l'inversione di rotta e rimanere in cima al campionato Primavera

Redazione Toro News

Il Torino Primavera ha ritrovato la vetta in campionato, condivisa con il Lecce, e ora deve lottare per difenderla. I granata tornano in campo dopo l'infrasettimanale e questa volta lasceranno Vercelli per dirigersi a Milano dove ad attenderli ci sarà l'Inter.

Torino Primavera, granata sospinti dall'entusiasmo — Inter e Torino hanno vissuto fin qui due stagioni quasi speculari. I granata sono sempre stati in lotta per le zone più alte della classifica, anche nei periodi in cui qualcosa non è girato. I nerazzurri, campioni in carica in Primavera, si sono invece trovati a lungo a combattere per evitare la zona playout. L'Inter ha però iniziato a ritrovarsi e ora si trova al 12esimo posto e cerca di risalire il più possibile la china. Per questo il Toro non dovrà sottovalutarla. Scurto lo ha ripetuto d'altronde, dicendo che la squadra deve stare con i piedi per terra e che il campionato è ancora lungo. I granata sono spinti dall'entusiasmo per le due vittorie consecutive ma hanno molto più da perdere rispetto ai nerazzurri vista la posta in palio, un dato di fatto che non dovrà essere un deterrente ma uno stimolo.

Torino Primavera, contro l'Inter assenti N'Guessan e Scurto — All'andata la partita fu intensa ed estremamente combattuta. Alla fine vinse il Toro per 1-0, con la squadra di Scurto che si dimostrò più coincisa e determinata nell'arco dei 90'. A decidere fu Ansah, in rete con un colpo di testa arrivato dopo un assist di Dembelé. Al ritorno i granata proveranno a trovare ancora i tre punti. Due le assenze annunciate, una in campo e una in panchina. Tra i convocati mancherà N'Guessan, ammonito da diffidato contro l'Atalanta e quindi squalificato per l'Inter, una tegola per i granata. In panchina non ci sarà invece Giuseppe Scurto. Il tecnico è stato espulso nella gara con la Dea per aver platealmente contestato una decisione della terna arbitrale, a quanto riporta il comunicato del giudice sportivo. Sarà squalificato per un turno, quindi ci sarà per il big match contro la Roma. Dovrà fare infine attenzione Ruiz, diffidato e quindi osservato speciale in vista della sfida ai giallorossi.