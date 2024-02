Torino Primavera, a Orbassano arriva l’Atalanta: lotta infuocata per il secondo posto

Dopo la finale raggiunta in Coppa, il Torino Primavera si ributta sul campionato: con l'Atalanta è scontro diretto per il secondo posto

Irene Nicola Redattore 25 febbraio 2024 (modifica il 25 febbraio 2024 | 09:31)

Smaltita la gioia per la finale di Coppa Italia raggiunta con il brivido, il Torino Primavera si ributta a capofitto sul campionato perché la lotta per il secondo posto infuria e lasciare punti per strada in questa fase può costare tanto a chiunque sia in lotta per le fasi finali. I granata mettono nel mirino l'Atalanta che domani, lunedì 26 febbraio, si presenterà a Orbassano alle ore 16 per lo scontro diretto.

Torino Primavera, granata al centro di una lotta a sei per il secondo posto — Sassuolo, Torino, Roma, Atalanta e Milan. Il secondo posto in Primavera 1 è diventato affollatissimo dopo l'ultimo turno di campionato con cinque dirette concorrenti appaiate a quota 37 punti e con la Lazio pronta a inserirsi nella lotta con appena due lunghezze di ritardo. Si sa, la medaglia d'argento in Primavera 1 non ha solo valore simbolico, ma tanto quanto il primo posto garantisce l'accesso alla corsa scudetto evitando lo scoglio quarti e partendo direttamente dalle semifinali. Il Toro l'anno scorso era riuscito a conquistarlo e quest'anno ambisce a ripetersi. Per farlo deve togliersi di dosso le scorie della sconfitta contro il Cagliari e tornare a fare punti. Gli abbinamenti di giornata potranno ridefinire la classifica perché non solo il Toro incontrerà l'Atalanta diretta avversaria, ma anche Lazio e Sassuolo si sfideranno tra di loro; il Milan invece è già sceso in campo pareggiando contro l'Inter nel derby e quindi resterà fermo a quota 37.

Torino Primavera, l'Atalanta dopo le fatiche di Coppa ma sulla spinta emotiva della finale conquistata — I granata di Scurto arrivano alla sfida con l'Atalanta con il peso di un impegno infrasettimanale dispendioso in Coppa Italia e con 120' in più sulle gambe rispetto alla Dea, ma ha dalla sua quella spinta emotiva che il raggiungimento di una finale fortemente voluta e ottenuta con cuore può dare. E da lì il Toro deve ripartire perché è cruciale ritrovare costanza anche in campionato, mettendosi alle spalle le due sconfitte nelle ultime tre uscite e tornando sui binari dopo il ko di Assemini. L'Atalanta è un avversario che si trova in un momento di forma importante, ha all'attivo cinque risultati utili in campionato che hanno permesso di risalire la china fino alle porte del secondo posto. Servirà quindi una Primavera granata guardinga nel fortino di Orbassano, espugnato solo dalla Lazio in Coppa Italia fin qui. All'andata a Bergamo Torino e Atalanta si erano spartite la posta. 1-1 il risultato finale con capitan Dellavalle dal dischetto a rispondere a Vanja Vlahovic, capocannoniere del campionato con 18 reti all'attivo.

